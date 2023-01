Ani výhra nestačila, Perušič se Schweinerem v Dauhá do play off nepostoupili

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner zvítězili ve finálovém turnaji Pro Tour v Dauhá v závěrečném utkání ve skupině nad Brazilci Vitorem Felipem a Renatem 26:24, 21:10, na postup do play off jim to však nestačilo. Při shodné bilanci dvou výher a dvou porážek se dvěma dalšími týmy rozhodl nejhorší poměr míčů českého páru.