Volejbalový mistr se těší na roli lídra Zlína. Velká výzva, říká Římal

„V Brně jsem si už vyzkoušel být v podobné roli, a proto se na ni velmi těším,“ připomněl Římal i své první extraligové angažmá.

Vaše karlovarská etapa dopadla nejlépe, jak mohla, že?

Hodnotit to celé můžu jedině pozitivně. Získal jsem nové kamarády, zážitky a zkušenosti. Celé jsem si to hodně užíval.

S Karlovarskem jste vybojoval dva tituly, ale na druhou stranu jste měl daleko menší herní vytížení než předtím v Brně. Jak jste se s takovou pozicí sžíval?

Věděl jsem, do čeho jdu. Role byla od začátku jasná, ale byl jsem připravený pro tým udělat všechno, co bylo v mých silách.

Odcházíte do Zlína, kde budete mít úlohu lídra. Proto jste na jeho nabídku slyšel?

Je to pro mě velká výzva a myslím si, že to je v životě potřeba. Je čas se zase porvat na hřišti. A v Brně jsem si už vyzkoušel být v podobné roli, jaká mě teď čeká, a proto se na ni velmi těším.

Zlín se ale nejspíš nezapojí do bitvy o extraligový titul. Nebude vám to chybět?

Nechci být naivní a ani mít přehnaná očekávání, ale jako hráč nemůžu už před sezonou skládat zbraně a nemyslet na to nejvyšší. Vím, že to bude velmi těžké, ale těším se, jak se s tím s novým týmem porveme a uděláme všechno pro nejlepší možný výsledek.

Co od vás vedení klubu očekává?

Ještě jsme nemluvili o cílech do sezony, ale věřím, že nenakoupili hráče, aby s nimi potom prohrávali.

Už se zapojujete i do trenérské činnosti a do práce s mládeží. Bude pokračovat i ve Zlíně?

Ano, už jsem s vedením domluvený i na trenérské činnosti u mládeže. Vždycky mě to s dětmi bavilo. Mám to rád a jednou bych chtěl být kvalitním trenérem mládeže a předávat jim všechno, co jsem se naučil.