Karlovarský kapitán Pfeffer: Rozhodne herní a mentální pohoda

V karlovarské míčovce odstartuje semifinálová série dnešním prvním duelem v 17.00 hodin a pokud zrovna nebudete přímo v ochozech, utkání přenáší také kamery České televize. Série se hraje na tři vítězná utkání, na západ Čech se po páteční odvetě v Praze vrátí v úterý 11. dubna.

Karlovarsko vs. Lvi Praha Vzájemné zápasy: Volejbalisté Karlovarska se v rozehrané sezoně utkali poprvé s pražskými Lvy v rámci 9. kola extraligy a na domácí palubovce tehdy vyhráli 3:2. Podruhé se oba týmy utkaly v rámci čtvrtfinále Českého Poháru, ve kterém Karlovarsko zvítězilo stejným poměrem a díky tomu postoupilo do pohárového semifinále. Také poslední vzájemné měření sil odehrané v základní části rozhodl až tie-break. Ve 22. kole extraligy však dokázali Lvi na domácí půdě v pátém setu zvítězit. Cesta přes čtvrtfinále:

Ve čtvrtfinále čekal pražské Lvy pátý tým tabulky – Kladno Volejbal, který Lvi porazili 3:1 na zápasy. Karlovarsku se podařilo přejít přes čtvrtfinále bez ztráty bodu a nad Volejbalem Brno zvítězilo 3:0 na zápasy.



PROGRAM

PO 3. dubna (začátek v 17.00 hodin):

Karlovarsko - Lvi Praha (živě na ČT sport) PÁ 7. dubna (17.00):

Lvi Praha - Karlovarsko ÚT 11. dubna (17.00): Karlovarsko - Lvi Praha (živě na ČT sport)



Případné další zápasy:

SO 14. dubna (18:00):

Lvi Praha - Karlovarsko

ST 19. dubna (17:00): Karlovarsko - Lvi Praha

Čtvrtfinále a semifinále dělí doba jedenácti dní. Čemu se během té pauzy věnujete?

Po našem posledním čtvrtfinálovém zápase jsme měli dva dny volno. Pak jsme začali přípravu na semifinále, kdy jsme ještě nevěděli, s kým budeme hrát. Teď už se podrobně věnujeme herní přípravě na Lvy.

Od 28. ledna už ale držíte v extralize sérii sedmi zápasů bez porážky, ale vaším posledním přemožitelem byli právě Lvi. Čím jsou nebezpeční?

Série výher není podstatná, teď se začíná nanovo. Lvi dokáží kvalitně podávat, a momentálně tým táhne kanadský univerzál, který se zdá být v dobré play-off formě.

Bude v úvodním utkání série důležité vnutit soupeři vlastní hru?

Ano, mít otěže ve vlastních rukou, diktovat tempo, to je alfa a omega každého zápasu. To bude náš cíl.

V čem jste lepší než Lvi?

Oba týmy jsou na tom podobně, což je vidět i na výsledcích vzájemných zápasů. My musíme stavět na tom, na čem je založena naše hra celou sezonu, tedy na kvalitní obraně a mezihře.

Sehraje nějakou roli to, že jde vlastně o reprízu loňského finále?

Týmy do jisté míry obměnily složení, takže v paměti to nebude mít úplně každý, ale myslím si, že v podvědomí to budou mít všichni ti, kteří se loňského finále zúčastnili.

Jednu otázku před duelem Karlovarsko versus Lvi dostáváte pokaždé: Jaké pocity ve vás vyvolává souboj proti bývalému zaměstnavateli?

Tahle otázka mi vždycky vnutí úsměv. Klub, kde jsem já vyrůstal a hrával, je minulostí. Klub se proměnil, šel s dobou. Z dob mého působení zůstalo už jen pár „posledních Mohykánů“, Martin Sedlák, Míla a Irča Kočkovic, pánové Malina, Hornek, Havránek, trenérka Drešerová a v neposlední řadě zapisovatelka Evička, nerad bych na někoho zapomněl. Za těmi se budu vždycky rád vracet. No, tak nakonec jich není zas tak málo (úsměv).

Jak vlastně vypadá v play off úloha kapitána obhájců titulu?

Tým máme letos složený ze zkušených hráčů, kteří vědí, o co se hraje a jak se namotivovat. V tomto ohledu není potřeba to nějak usměrňovat. Teď je důležité dostat tým do herní a mentální pohody, to bude v semifinále rozhodovat.