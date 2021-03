Karlovarské libero Pfeffer: Hlava dělá v play off šedesát procent úspěchu

„Play off nezná favority a outsidery,“ ví dobře opora současného Karlovarska.



Proti svému bývalému klubu jste nastoupil už mnohokrát, ale ještě nikdy v boji o finále extraligy. Má pro vás tento zápas přeci jen zvláštní příchuť?

Po tolika letech, co jsem z Prahy pryč, už ani takový zápas není výjimečný.

Lvi vyhlásili před sezonou útok na titul, vysoké ambice má také Karlovarsko. Jaké je před semifinále rozložení sil?

My jsme útok na titul nevyhlásili, ale pochopitelně bychom si ho přáli. V play off se většina rozdílů maže, záleží na nastavení v hlavě. Hlava dělá v play off šedesát procent úspěchu.

Váš tým je kompletní, zatímco soupeře trápí zdravotní potíže tří hráčů původní základní sestavy. Jakou to může hrát roli?

Každý tým si v průběhu ligy prochází nějakými zdravotními problémy. Ale roli to momentálně nehraje žádnou, připravujeme se na všechny hráče.

Čtvrtfinále proti Kladnu jste zahájili nečekanou ztrátou prvních dvou setů. Co dělat, aby se takový vstup do série neopakoval?

Pokud by to znamenalo stejný výsledek, tak ať se ten výsledek klidně opakuje (smích). Jak jsem už říkal, play off nezná favority a outsidery. Kladno hrálo výborný volejbal, skvěle nás prověřili, to se nám bude v semifinále hodit.

Mezi čtvrtfinále a semifinálovou sérií je poměrně dlouhá, dvanáctidenní přestávka. Jak jste ji vyplnili?

Čas bez zápasů byl vyplněn hojným tréninkovým programem. Pracovali jsme na spoustě věcí, které je potřeba neustále pilovat. Náš tým je sestaven z hráčů, kteří potřebují trénovat. Za mě si myslím, že takový program byl správně zvolený. Natrénováno tedy máme, teď k tomu ještě připojit těch šedesát procent v podobě mentálního nastavení.