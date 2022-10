Být precizní v obraně i mezihře, velí karlovarský kapitán Pfeffer

Tým se samozřejmě stále ještě sehrává, ale ve které činnosti jste v této nové sestavě volejbalově nejdál?

Zatím to vypadá na obranu na síti a následně v poli. Ostatně je to i našim cílem, protože kvalitně podávat a útočit umí dnes každý tým. My jsme si vždy ve Varech chtěli zakládat na preciznosti činností, jako jsou obrana a mezihra.

Karlovarsko se vrací do hlavní soutěže Ligy mistrů. Los vám do skupiny přidělil oba loňské finalisty – Trento a Kedzierzyn-Kožle – a belgický Menen. Co tomu říkáte?

Věděli jsme, že nás silní soupeři neminou, tak jsme dostali hned ty nejlepší z nejlepších. Pro diváka je to krásná pozvánka. A co se týče belgického Menenu, to je tým, se kterým bychom se chtěli rvát o nějakou tu první regulérní výhru v Lize mistrů.

Vy jste kromě role kapitána v Karlovarsku také pokladníkem. Plnila se týmová „pína“ už i během přípravy?

Plnila se krásně, protože máme spoustu nových hráčů, dokonce i jednoho trenéra. Navíc většina z nováčků je i součástí svých národních týmů. To vše je řádně oceněné v týmové kase.

Nejvíc prý do kasy přispěl smečař Martti Juhkami, který platil i za televizní medailon. Prozradíte, kolik to bylo?

Je to pravda, Martti měl finančně velice náročný začátek sezony… Ke všem zmíněným položkám mu přibylo ještě ohodnocení MVP ze zápasu Superpoháru. Hodnoty položek, s dovolením, prozrazovat nebudu. To je interní týmová záležitost.