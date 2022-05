Neváhal jsem ani vteřinu. Obrovská čest, říká Čech o reprezentační pozvánce

Může si totiž říkat český vicemistr. „Musím přiznat, že je mně i všem klukům stále líto, že jsme skončili druzí. Zlato bylo vážně kousek,“ vzpomene 25letý smečař na finálovou porážku s Karlovarskem. Sérii Pražané ztratili až v tiebreaku pátého klání a navíc o pouhé dva body.

„Z odstupem času jde určitě o skvělý výsledek. Nakonec budeme všichni rádi i za stříbrnou medaili,“ uvádí Čech, jenž ve lvím dresu udělal výrazný pokrok. „Posunul jsem se herně i psychicky. V řešení těžších situací jsem se trochu uklidnil,“ míní rodák z Opavy.

Program Zlaté EL volejbalistů 25. 5. 18:00 Estonsko - Česko (Tartu)

28. 5. 16:00 Česko - Belgie (Kutná Hora)

1. 6. 19:30 Lotyšsko - Česko (Liepaja)

4. 6. 16:00 Česko - Lotyšsko (Karlovy Vary)

8. 6. 20:30 Belgie - Česko (Kortrijk)

11. 6. 16:00 Česko - Estonsko (Zlín)

Na první reprezentační sraz v životě se hlásil tři dny po posledním finále. Těšil se, ale v posteli se chvíli protahoval. „Po sezoně jsem se cítil malinko unavený, ale to každý hráč,“ přiznává Čech. Že by snad upřednostnil dovolenou, ho nenapadlo ani na moment.

„Neváhal jsem ani vteřinu. Obrovská čest. Nikdy nevíte, jestli nejde o poslední pozvánku,“ uvědomuje si. V Hradci Králové ho přivítali přátelsky. „Všichni kluci i členové realizačního týmu jsou super. Snaží se mi pomáhat, jsou týmoví, naprostá paráda,“ děkuje smečař.

Místnost sdílí s Janem Galabovem. S oporou Visly Bydhošť prý vytvořili jeden z tišších pokojů soustředění. „Rozumíme si, ale oba toho moc nenamluvíme,“ vypravuje Čech.

„Stejně většinou odpočíváme, volného času moc není. Nejvíce po obědě před druhým tréninkem, kdy si občas zajdeme na kávu,“ přibližuje program člen pražských Lvů, jenž má to štěstí, že jsou s ním na srazu dva kluboví spoluhráči Jakub Janouch a Milan Moník. „Připravovali mě už dopředu. Říkali, co mohu očekávat. I teď mě neustále povzbuzují. Kdykoli potřebuji, tak mi poradí,“ oceňuje.

Ve skupině Zlaté Evropské ligy narazí Češi na Estonce, Belgičany a Lotyše. Odhadovat cíle si Čech netroufá. „O soupeřích toho vím spíše méně, než více,“ neskrývá. Úvodní duel v Tartu hodně napoví. „Letíme tam s cílem podat nejlepší možný výkon, vnutit soupeři naši hru. Věřím, že vyhrajeme,“ zdůrazňuje nováček. Od toho se odvíjí i jeho úloha v mužstvu. „Pokud by se někomu nevedlo, budu připraven zaskočit. Určitě se budu snažit ze všech sil pomoci,“ podtrhuje.

Cílem reprezentace je postup do Final Four Zlaté Evropské ligy. Čeští volejbalisté chtějí rovněž uhrát co nejlepší koeficient pro příští kvalifikaci na mistrovství světa. „Osobně se těším na každý zápas a na ty domácí obzvlášť,“ líčí smečař, který si bude vážit každého střídání. „Mám jedinečnou možnost se něčemu přiučit. Okoukat, jak, co a proč nejlepší čeští hráči dělají. Toho, že jsem tady s nimi, si moc vážím,“ dodává Čech.