Armáda? Ne. Ostravské libero Sobczak zůstává u volejbalu

„Před sezonou by nikdo nedal ani korunu na to, že budeme mezi nejlepšími čtyřmi celky extraligy a že ve čtvrtfinále ve třech zápasech vyřadíme obhájce titulu Karlovarsko,“ uvedl Damian Sobczak.

V mužstvu je druhou sezonu a na další dvě podepsal smlouvu. Působení v ostravském klubu si sedmadvacetiletý odchovanec Bzury Ozorków pochvaluje.

V Ostravě je i s manželkou. „A také s kočkou, teda kocourem, který se jmenuje Facundo,“ dodal Sobczak. Přesto každou volnou chvíli využívá k tomu, aby vyrazil domů. „Máme to asi tři sta kilometrů. S manželkou stavíme barák, takže jezdíme stavbu kontrolovat, podívat se, co tam dělají.“ Sobczak je vystudovaný učitel tělesné výchovy. Leč k učení se zatím nedostal. Z nejvyšší polské soutěže zamířil do Ostravy.

Uvažoval také o dráze profesionálního vojáka. „Chtěl jsem to zkusit. Loni jsem byl čtyři měsíce v armádním kurzu a těší mě, že mi vedení ostravského klubu vyšlo vstříc. Je to jedna z možností, co bych mohl dělat po volejbalové kariéře.“ Připustil, že do armády ho lákalo i to, že spolu s ním bylo v kurzu několik jeho bývalých volejbalových spoluhráčů z mládežnických kategorií. „Zkusit se musí všechno,“ tvrdí. „A musím říct, že mě ten vojenský výcvik v lecčems posunul i ve volejbalu.“

Ten má u něj zatím pořád přednost. Nemrzí ho však, že už nehraje polskou Plus ligu, která patří k nejlepším na světě?

„Chtěl bych hrát v Polsku, ale byl jsem tam v předposledním týmu (Effector Kielce). Tam nebyla šance udělat něco navíc, tam to nešlo. V Ostravě se mi líbí. A doufám, že dosáhneme ještě na víc, než je nynější semifinále.“