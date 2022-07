Volejbalisté porazili Tunisko a na Challenger Cupu jsou v semifinále

Čeští volejbalisté porazili Tunisko 3:1 a na Challenger Cupu v Soulu postoupili do semifinále. V sobotu se utkají s Kubou. Pokud by svěřenci trenéra Jiřího Nováka osmičlenný turnaj v jihokorejské metropoli vyhráli, zajistili by si účast v příštím ročníku elitní Ligy národů.