Volejbalistky porazily Argentinu a drží šanci na postup do Ligy národů

Češky se do kvalifikace dostaly potřetí a letos jako stříbrný tým Evropské ligy z ostravského Final Four. S argentinským celkem se utkaly po dvou letech a oplatily mu porážku z tehdejšího mistrovství světa. V Manile předčily soupeřky v útoku i obraně, nejvíce bodující hráčkou byla kapitánka Michaela Mlejnková se 14 body.

„Hrály jsme hodně dobře týmově, navzájem jsme se podporovaly, hrály agresivně a výsledek se dostavil,“ řekla Mlejnková v tiskové zprávě svazu. I když oba týmy ve světovém žebříčku dělí jediné místo a Češky jsou šestnácté, výsledek byl pro ně jednoznačný.

Oba trenéři vsadili hlavně na obranu, ale v útoku byly důraznější české hráčky. Po počátečním „oťukávání“ se dostaly do trháku, a to až na 13:8. Náskok do koncovky udržely a nad sítí měly nadále převahu.

Argentinky po změně stran držely krok až do samého závěru, jenže poslední rozehry patřily Češkám. Nahrávačka Kateřina Valková překvapila útokem, univerzálka Gabriela Orvošová využila nekvalitní obrany a sadu zakončila blokařka Silvie Pavlová esem.

Převaha českého výběru pod vedením řeckého kouče Jannise Atanasopulose pokračovala a ve třetím dějství se opět naplno projevila. „Po pravdě jsem se zápasu trochu bála, protože jsem nevěděla, co od něj čekat. Myslím si, že jsme do něj ale nastoupily hodně dobře, i když jsme se v úvodu musely popasovat s chybami na servisu. Stejný problém ale měly i soupeřky. Přišly jsme ale na to, jak podávat, protože tady z jedné strany foukalo víc než z druhé,“ zmínila vliv klimatizace.

První překážku do vysněné Ligy národů tak mají Češky za sebou, další je čeká v sobotu od 12:30 SELČ. V tento čas dnes začne duel Filipíny - Vietnam.

Kouč Atanasopulos zkritizoval systém, kdy pro poražené ve čtvrtfinále turnaj v daleké destinaci končí, a ocenil, že jeho hráčky situaci po dlouhé cestě a jet lagu zvládly. „Řekl bych, že je čas začít uvažovat nad ekonomickými možnostmi jednotlivých federací a také pohodlím hráček a realizačních týmů, které jsou nuceny cestovat přes půl světa a po první prohře zase zpět. Na nás to vytvářelo obrovský tlak a samozřejmě jsme dnes nechtěli prohrát,“ uvedl.

Byl rád, že jeho tým měl zápas pod kontrolou. „I když pochopitelně přišlo pár stresových momentů. Bojovali jsme ale v obraně o každý míč, hráčky byly připravené a koncentrované. Dokázaly se předvést ve skvělé formě,“ dodal.

První semifinálovou dvojici už tvoří po čtvrtečních zápasech Belgie a Portoriko. České volejbalistky mohou na kvalifikaci využít třetí šanci. V roce 2019 prohrály v Peru až ve finále s Kanadou 2:3, před dvěma lety v Zadaru hned ve čtvrtfinále s Belgií (0:3). Ligu národů si příští rok zahraje 18 týmů, o dva více než letos.