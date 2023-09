Čeští volejbalisté smetli na ME Černou Horu a jsou blízko osmifinále

Za druhou výhrou ve skupině C táhl tým především smečař Jan Galabov, který nasbíral osmnáct bodů. Na druhém smečařském postu dnes nastoupil Lukáš Vašina a přispěl patnácti body, dalších jedenáct dal univerzál Marek Šotola.

Čeští volejbalisté měli ze soupeře, který porazil Dánsko, před klíčovým utkáním o postup respekt. Od začátku vykročili za vítězstvím. Rychle vedli 8:2 a úvodní set vyhráli o sedm bodů poté, co ho ukončil Galabov esem.

Josef Polák smečuje v zápase proti Černé Hoře.

Jen ve druhé sadě byla Černá Hora chvíli ve vedení, především kvůli českým chybám. „Trošičku nás Černohorci uspali, my jsme přestali hrát svoji hru. V prvním setu jsme dávali dobrý servis, kvalitní, na osmdesát procent. Ve druhém setu jsme se trochu zbláznili a začali jsme riskovat, i když na ně stačil osmdesátiprocentní servis a pak jsme si ty jejich útoky ubránili,“ popsal tyto okamžiky České televizi Vašina.

Ještě do desátého bodu ale začala znovu úřadovat česká obrana a skóre se otočilo. Ve třetí sadě už Česko dominovalo. „Jsem moc spokojený s dnešním zápasem. Ještě si myslím, že bychom se mohli trošičku víc odbrzdit, ale jsou to zápasy o tom, že my musíme. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli,“ řekl trenér Jiří Novák.

Vašina viděl i v dnešním výkonu rezervy a doufá, že na závěr skupiny se Češi představí v ještě lepším světle. Ještě mají šanci postoupit i ze třetí příčky ve skupině, pokud Severní Makedonii ve Skopje ve středu porazí. „Nám nezbývá nic jiného než ten zápas vyhrát, protože se hraje i o místo v rankingu,“ poznamenal Vašina. Česku patří ve světovém žebříčku 21. příčka, Severní Makedonie je o patnáct míst níže.