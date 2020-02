Budějovičtí volejbalisté slaví v poháru posedmé, znovu přehráli Kladno

České Budějovice, které v sobotním semifinále zdolaly extraligového lídra Karlovarsko, začaly náporem a snadno získaly úvodní dvě sady. Až pak se povedlo Kladnu zápas zdramatizovat.



„Na začátku zápasu jsme předvedli náš nejlepší výkon, kdy jsme nepustili Kladno přes síť. Tam to od nás byla super obrana. Druhý set jsme vyhráli také v pohodě. Asi jsme si trochu mysleli, že to půjde samo. Kladno se ale zvedlo, zatímco my jsme ubrali na servisu ve třetím setu. Kvůli tomu jsme ho prohráli,“ řekl trenér Jihostroje René Dvořák České televizi.

„Ve čtvrtém setu to trochu vypadalo, že nám docházejí síly. Kladno hrálo dobře, mělo trošku štěstí, uhrávalo těžké balony. My jsme se zaplaťpánbůh zvedli, pomohli nám střídající hráči a doklepali jsme to do vítězného konce. Jsem za to strašně rád, protože máme obrovské vytížení a zatím zvládáme všechno velmi dobře,“ uvedl kouč účastníka Ligy mistrů.

Počet vítězství 10 - Liberec

7 - České Budějovice

4 - Ostrava

3 - Odolena Voda

3 - Ústí nad Labem

1 - Opava

1 - Kladno

Finále ukončil smečí Marek Zmrhal, který byl zvolen nejlepším hráčem zápasu.

Kladenský kouč Milan Fortuník litoval výpadků, které stojí jeho tým lepší výsledky. „Celou sezonu se nám stává, že se v zápase zarazíme na jednom postavení, ztratíme tam sedm bodů s dvěma time outy a neumíme si s tím poradit. Hrajeme jak děti,“ posteskl si v rozhovoru pro Českou televizi.

„Přitom od konce druhého setu to začal být solidní výkon. Předtím nás Budějovice bily. Je vidět, že je to silný tým. Jakmile jsme jim ve čtvrtém setu trošku povolili, okamžitě se vzchopili a po zásluze vyhráli. Štve mě, že se nevyvarujeme takových tříminutových výpadků v zápase, které pak rozhodnou,“ dodal Fortuník, jehož svěřenci v semifinále přešli přes Liberec.