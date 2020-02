V Kutné Hoře se chystá bitva volejbalistů o Český pohár

Čistou hlavu, radí Lukáš Ticháček před Final Four Volejbalisté Karlovarska počítají od 23. listopadu loňského roku pouze vítězství. Hladce procházejí extraligou i v klubové Evropě, ale o víkendu je čeká ještě zátěž v bitvě o národní pohár. „Pro mě to není nic nového, měl jsem to tak vždycky,“ poznamenal k nabitému programu nahrávač Lukáš Ticháček. V evropském poháru jste už ve čtvrtfinále. Co je důležité, aby si z tohoto úspěchu tým vzal?

Pořád si z toho můžeme vzít jenom zkušenosti, protože evropský pohár nic jiného nedává. Ale taky dobrou náladu, kterou nám soutěž dodává, protože máme nepřerušenou sérii vítězství. Jaký konkrétní přínos má vůbec pro mužstvo účast v pohárové Evropě?

Jde o ty zkušenosti a porovnání dovedností s jiným týmem, s jinou ligou. Finančně se to ale nevyplácí, zrovna v Challenge Cupu jezdíme pořád jenom na východ, takže z těch výjezdů není ani nic moc příjemného. Jak čelíte fyzické únavě z náročného programu?

Samozřejmě těch zápasů je dost, hrajeme dvakrát týdně, teď do toho přijde ještě pohár. Jsme ale profesionálové, a já jsem to takhle měl vždycky, v každém klubu, kde jsem hrál, jsme byli v pohárech, takže pro mě to není nic nového. Každý si s tím musí poradit sám. A jak se s tím vším srovnáváte vy osobně?

Já si s tím poradím dobře, je to zkrátka o regeneraci a o přístupu. A o čisté hlavě. Nemůžeš se hned vymlouvat, že tě něco bolí, že jsi unavený, protože to je cesta do pekla. U mě je to v pohodě, nijak mě to nezatěžuje. Ve Final Four Českého poháru uspěje ten, kdo vyhraje dva zápasy ve dvou dnech. Co bude klíčové ke zvládnutí takové výzvy?

To se dozvíme až v neděli. Těch faktorů je určitě hodně, protože každý mančaft se na ty zápasy připraví. V neděli uvidíme, kdo nejlépe zvládl fyzické, psychické i teoretické nastavení na ty dva pohárové dny. Mnozí považují sobotní zápas s Českými Budějovicemi za předčasné finále. Souhlasíte?

Předčasné finále to podle mě určitě není, protože abyste vyhráli pohár, musíte pořád vítězit. Je to samozřejmě úplně jiná soutěž než liga, kde si můžete v play off klidně dovolit jednou nebo dvakrát prohrát a pořád máte o co hrát, můžete otočit celou sérii a jít dál. Ale v poháru jednou prohrajete a končíte.