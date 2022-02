Budějovičtí volejbalisté jsou posledním účastníkem pohárového Final Four

Ve Final Four se českobudějovický tým střetne s Ostravou, druhou semifinálovou dvojici tvoří Karlovarsko a Liberec. Final Four se bude hrát 20. a 21. února v Teplicích.

V prvním setu uhráli Jihočeši jen 15 bodů, ale v dalším průběhu měli navrch. „Po zpackaném začátku jsme se i díky nějakému prostřídání hráčů dostali do hry. Myslím, že jsme to hlavně ubojovali. Jsem strašně rád, že jsme ten velmi nepříznivý stav otočili, protože to bylo hodně těžké se z toho vyhrabat,“ řekl trenér vítězů René Dvořák, jehož svěřenci mohou vyhrát pohár po roční pauze.

„Měli jsme zápas výborně rozehraný, jak jsme chtěli. Zatlačili jsme Budějovice do defenzivy výborným servisem. Bohužel od druhého setu se zlepšily, nám tlak na podání nevydržel. Soupeř to pak měl jednodušší, dostávali jsme se hůř k obraně, oni do nás začali řezat,“ uvedl kouč Lvů Tomáš Pomr. „Dostali nás od sítě, měli jsme to do plných a přestali jsme se prosazovat. K tomu dělali minimum chyb na útoku, naproti tomu my jsme nějaké udělali, a proto jsme prohráli,“ dodal.