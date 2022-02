Teplická neznámá. Budějovičtí volejbalisté zabojují o Český pohár

Cesta do Final Four Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli nasazeni přímo do čtvrtfinále Českého poháru, kde nejdříve porazili pražské Lvy v jejich hale 3:2. Doma pak vyhráli 3:1. Do Final four postoupilo i Karlovarsko, které zdolalo Příbram. Liberec vyřadil Odolenu Vodu a Ostrava Ústí nad Labem. Semifinále: Liberec - Karlovarsko (neděle 15.00)

Ostrava - Budějovice (neděle 18.00) Finále: Pondělí 17.00