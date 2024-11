Českobudějovičtí volejbalisté prošli v poháru do Final Four až po zlatém setu

Volejbalisté Českých Budějovic postoupili přes Hradec Králové do Final Four Českého poháru, proti prvoligovému soupeři se jim to ale povedlo až díky vítězství ve zlatém setu. Po domácí výhře 3:1 totiž dnes úřadující mistři extraligy v soupeřově hale prohráli odvetu 0:3, dodatečnou sadu pro sebe rozhodli v poměru 15:10.