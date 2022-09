Českou volejbalovou sezonu zahájí Superpohár ve Svitavách

„Tým mám už pohromadě, ale změn bylo dost, jak u nás, tak u Jihostroje. Takže úplně nevím, co od toho zápasu očekávat,“ řekl kouč Karlovarska Jiří Novák. Loni se o Superpohár hrálo poprvé a právě Novákovi svěřenci jej budou obhajovat. Duklu Liberec před rokem přehráli 3:1.

„Nějaké informace jsme o Jihostroji posbírali, ale stejně se ukáže na hřišti. Nicméně je to zápas o první letošní trofej, takže do toho jdeme naplno. Jsem rád, že se Superpohár hraje na neutrální půdě, je to jenom jeden zápas a nebude nikdo zvýhodněn,“ dodal Novák.

Teprve před pár dny se k týmu připojil nahrávač Wessel Keemink, neboť vedl nizozemskou reprezentaci na mistrovství světa. A vypadl s ní v osmifinále s Ukrajinou. S národním týmem byli také Slováci Jakub Ihnát a Patrik Lamanec. Novák má i nového asistenta, po konci v Odoleně Vodě do mistrovského celku zamířil Martin Kop.

„Myslím, že to bude více o bojovnosti než o taktice. Nám sice odešli mladí hráči, ale taky měli už něco nahráno. U Jihostroje odešli zase starší zkušení. Fakt to bude zajímavé, ale těším se, že se už začne naostro,“ dodal karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.

Kouč Jihočechů René Dvořák také neměl přípravu ideální. „Tým máme pohromadě, ale není tajemstvím, že libero (Martin) Kryštof je po operaci,“ řekl. „Je to první ostrý zápas po přípravě a týmy hodně vyměnily hráče. Taktika na jednotlivé hráče bude možná vznikat až během zápasu. Nicméně jde o Superpohár, první letošní trofej, a v žádném případě to nebereme na lehkou váhu,“ uvedl Dvořák.

Pět dnů po Superpoháru začne volejbalistům extraliga, první kolo je na programu v sobotu 24. září.