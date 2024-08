Volejbalisté se přiblížili ME. V kvalifikaci porazili Norsko a vedou skupinu C

Čeští reprezentanti si tak dvěma výhrami v tomto kvalifikačním dvojzápase vybudovali výbornou pozici pro odvety, které jsou na programu příští rok v srpnu. Stejně jako v Černé Hoře je táhl smečař Lukáš Vašina, jenž byl se 17 body nejproduktivnějším hráčem utkání. Dalších třináct bodů přidal univerzál Patrik Indra, dvanáct druhý smečař Martin Licek.

Trenér českého týmu Jiří Novák vsadil víceméně na sestavu, která vybojovala výhru v Černé Hoře. Jedinou změnu udělal na postu libera, kde nastoupil Milan Moník místo Michaela Kovaříka. Na domácí palubovce se českým volejbalistům na rozdíl od sobotního zápasu dařilo na servisu, kterým dostávali Nory pod tlak. V prvních dvou setech nedali Seveřanům sebemenší šanci. Zdobila je velmi vysoká úspěšnost v útoku s minimem chyb.

Norové se ve třetím setu o něco zlepšili na přihrávce a drželi až do stavu 15:15 krok. Pak se ale znovu prosadila česká kvalita v útoku a na servisu a sada skončila pětibodovým rozdílem ve prospěch domácích. „Ukázali jsme, že jsme stabilní na servisu, což byl klíč k tomu hladkému vítězství, které si myslím, že jsme nikdo nečekali,“ uvedl v nahrávce pro média Licek.

Spokojeností zářil také trenér Novák. „Super výsledek pro nás podpořený kvalitním výkonem. Nory jsme vůbec nepustili do zápasu. Šest bodů ze dvou zápasů, výborně rozjetá kvalda,“ pochvaloval si. A ocenil podporu více než patnácti stovek fanoušků, kteří na jih Čech dorazili. „Ta menší hala má svoje kouzlo, zaplní se to a diváci jsou o to víc slyšet,“ dodal.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů Skupina C (Tábor): Česko - Norsko 3:0 (17, 14, 20)

Rozhodčí: Kellenberger (Něm.), Adler (Maď.) Čas: 77 min. Diváci: 1525.

Sestava a body Česka: Zajíček 3, Bartůněk 1, Licek 12, Klajmon 6, Indra 13, Vašina 17, libero Moník - Hadrava 1, Bryknar, Drahoňovský. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Norska: Kavli 13, Espeland 9, Kvalen 5.