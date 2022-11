Volejbalistky si na ME zahrají proti domácímu Německu i silnému Turecku

České volejbalistky se na mistrovství Evropy v příštím roce utkají v základní skupině C v Düsseldorfu s domácím Německem, Ázerbájdžánem, Tureckem, Švédskem a Řeckem. Rozhodl o tom dnešní los v Neapoli, který je zařadil do nejbližší možné skupiny. Šampionát budou od 15. srpna do 3. září pořádat také Belgie, Itálie a Estonsko.