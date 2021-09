Volejbaloví junioři podlehli Argentině, boje o světové medaile je minou

Čeští volejbalisté si o medaile na mistrovství světa do 21 let nezahrají. Zápas o postup do semifinále v Cagliari prohráli s Argentinou 2:3 a nedosáhli na vytoužené druhé místo ve skupině E. Argentina doprovodí do semifinále domácí Itálii, z druhé skupiny se mezi elitu dostaly další evropské týmy Rusko a Polsko.