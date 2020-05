Je to kanadský dřevorubec, těší se na posilu budějovický kouč Dvořák

Když po minulé sezoně odešly čtyři opory, byly na místě obavy, jestli desetinásobný český mistr neoslabí. Nahradit Šotolu, Křesťana, Filu a Mechkarova není jen tak.



Ale minimálně na postu univerzála už se českobudějovický Jihostroj s absencemi zdatně vyrovnal. Po zkušeném Filipu Rejlkovi přichází z nejvyšší německé soutěže Kanaďan Casey Adam Schouten.

„Potřebovali jsme zdvojit klíčový post univerzála. Casey je dvoumetrový kanadský dřevorubec, který umí hrát velice rychle. Zdobí ho kvalitní skákaný servis. Vyznává tvrdý útok, ale umí si poradit i technicky,“ představuje 26letou posilu kouč René Dvořák. Trenér jihočeského celku tak může využít na tomto postu velkou kvalitu. „Síla této dvojice bude srovnatelná s tou v minulé sezoně. Může být nyní i lepší,“ věří.

Schouten oblékne dres Jihostroje s vizitkou nejvíce bodujícího hráče nejvyšší německé soutěže. Nejde však o procentuální úspěšnost útoku, ale o součet získaných bodů. A protože v mužstvu Netzhoppers KW byl důležitým hráčem a odehrál kompletní sezonu, získal toto individuální ocenění. „Není to nejlepší útočník německé ligy, žádná superhvězda. Schouten je velmi dobrý hráč, zřejmě nejlepší jejich mužstva, které dotáhl na šesté místo tabulky,“ vysvětluje Dvořák.

Trenér Českých Budějovic o kanadského univerzála stál již delší dobu. „Řadu hráčů sleduji už několik let. Casey je jedním z nich. Teď se naskytla šance ho získat. Minulá sezona se mu v Německu vydařila, v Netzhoppers byl jako cizinec dokonce kapitánem. Odehrál všechny zápasy, je to odolný typ,“ dodává.

Casey Schouten měří skoro dva metry, kromě univerzitního celku v kanadském Winnipegu si zahrál ve finském týmu Lakkapää a naposledy ve zmiňovaném Netzhoppers. „Ukáže se, jak dobře umí hrát pod tlakem. Zatím působil spíše v průměrných týmech. V Jihostroji chceme vyhrávat a bojovat o nejvyšší příčky. A tlak je na nás každý zápas,“ ví René Dvořák.

Podle brzy 55letého trenéra se česká a německá nejvyšší soutěž dají srovnávat. „V Bundeslize jsou tři celky z evropské špičky – Berlín, Frankfurt a Friedrichshafen. U nás bychom jim mohli konkurovat my a Karlovarsko. V Německu je odskočených šest mužstev, zbytek ligy je slabší. U nás je zase střed tabulky vyrovnanější. Soutěže jsou podobné,“ myslí si.

Kanadská posila se těší na nové prostředí i spoluhráče. „České Budějovice se mi líbily díky jejich ambicím a vysoké reputaci. Loni jsem je sledoval v Lize mistrů, vyzdvihl bych dravost týmu. Měl jsem i jiné nabídky, převážně z Německa. Ale chtěl jsem zkusit novou výzvu a v kariéře se posunout,“ uvádí Schouten. „Těším se, že budeme hrát na co nejvyšší úrovni a popereme se o vítězství jak v lize, tak v poháru.“

Do Česka má přiletět v srpnu

V Česku už byl kanadský volejbalista několikrát. „Potěšila mě česká energie každodenního života a celkově je to krásná země. Doufám, že Čechy během svého působení ještě více poznám,“ potvrzuje.

Dvojice Rejlek–Schouten na pozici univerzála budí respekt u ostatních týmů. „Máme všechny posty vyrovnané. Ale věřím, že oba univerzálové se budou dobře doplňovat. Líbí se mi kombinace zkušenosti Rejlka a dravosti Schoutena,“ míní trenér Dvořák.

Nově příchozí posila je doma v Kanadě, kde se na novou sezonu připravuje individuálně. Na jih Čech by měla přiletět v srpnu. Otázkou ale je, jak to bude za dva až tři měsíce s cestováním.

„Určité riziko tam je, ale zatím je brzy. Týká se to i Španěla De Ama. Pokud by byla situace jako teď, museli by kluci přicestovat v srpnu o dva týdny dřív a absolvovat karanténu,“ uvědomuje si Dvořák.

Kádr Jihostroje tak je prakticky kompletní. Zbývá odkrýt jméno poslední posily, která vyztuží pozici smečaře a doplní tak stávající dvojici Michálek–Zmrhal. „Máme rozjednáno víc hráčů. Ale věřím, že v řádu týdne nebo dvou přestup dotáhneme. Pak by měl být tým hotový,“ tvrdí René Dvořák, který ale nechtěl nikoho jmenovat.