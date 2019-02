Volejbalisté Budějovic smetli v poháru Brno a chystají se na Ostravu

Od začátku utkání bylo jasné, kdo je favorit. Brno navíc nechalo na lavičce svého hlavního nahrávače Ondřeje Boulu a smečaře Michala Hrazdiru. Jihostroj naopak postavil velice silnou šestku. „My jsme si splnili povinnost. Hráli jsme slušně a zodpovědně. Po dlouhé době se nám zase dařil servis. Možná v tom třetím setu už to byl pro nás spíše takový trénink,“ připustil hlavní trenér Budějovic René Dvořák.

První dva sety domácí vyhráli a už bylo jasné, že postoupili do finále, protože v prvním zápase neztratili ani set. „Domácí si asi byli vědomi porážky ve Zlíně, takže nás od začátku tlačili servisem a dobrou obranou. My jsme nedokázali vzdorovat útokem. Jihostroj byl lepší ve všech činnostech,“ uvedl k zápasu kouč Brna Ondřej Marek.

Dvořák pak poslal na hřiště blokaře Josefa Poláka, Valerie Toduu, smečaře Petra Michálka a Jiřího Kraffera. Ve hře naopak zůstal nahrávač Miguel De Amo.

„Chtěli jsme, aby se nám Miguel rozehrál na pondělí pro zápas s Ostravou a aby se pořádně sehrál se všemi smečaři,“ zdůvodnil Dvořák. Do pohárové odvety se nedostal nejvíce bodující hráč týmu - univerzál Marek Šotola, který se ještě doléčoval z virózy. „V pondělí přišel na trénink s tím, že už je to dobré, ale pak se mu to zase trochu vrátilo. Nechtěli jsme nijak riskovat. Po víkendu už by však mohl být k dipozici,“ řekl Dvořák.

Finálový turnaj Českého poháru se hraje 17. a 18. února v Kutné Hoře. V semifinále se Jihostroj potká s Libercem. „Čeká nás asi ten nejtěžší soupeř z celé čtyřky, protože Severočeši se v extralize slušně rozjeli,“ pochválil Dvořák dalšího pohárového soupeře budějovického Jihostroje.

Ve Zlíně dostali jedenáct es

V nejvyšší domácí soutěži naposledy Jihostroj ale zaváhal. Minulou sobotu prohrál ve Zlíně 1:3.

„Podle mě příčina byla jasná. Špatně jsme podávali, Zlín měl dobře přihráno, a měl tak šanci si dobře připravit útok. My jsme je pak nemohli ubránit. Tam byl největší rozdíl mezi námi a Zlínem. Dostali jsme jedenáct es,“ vrátil se budějovický trenér k první porážce po třinácti výhrách.

Sedmnácté extraligové kolo odehraje Jihostroj až v pondělí. Do budějovické sportovní haly přijede Ostrava a utkání bude od 19.40 hodin vysílat ČT Sport. „Ostrava je takové rtuťovité mužstvo. Hodně riskuje na servisu, a pokud se jim daří, bodují. Jsou to velcí bojovníci. My se je pokusíme zkrotit vlastním podáním a odbránit je. Určitě je nemůžeme podcenit, mají svou sílu,“ zdůraznil René Dvořák.