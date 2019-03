Celý zápas jsme tlačili, Ústí si nemělo čím pomoci, těší Jihočecha Kryštofa

Sportovní halou poprvé zní pokřik Jihostroj! Na světelné tabuli už svítí stav 11:2. Před pár minutami volejbalisté českobudějovického Jihostroje rozehráli extraligové play off. A hned ve velkém stylu. Za hodinu a dvanáct minut šli spokojení diváci po výhře Jihostroje 3:0 domů.

„Dnes to bylo o našem servisu a o tom, jak zvládneme udržet koncentraci. My jsme je celý zápas tlačili a Ústí si nemělo čím moc pomoci. U nich hlavně musíme pokračovat v naší hře,“ radoval se Martin Kryštof, který hraje v Budějovicích na pozici libera.

V prvním kole vítěz základní části vyzval na svém hřišti Ústí nad Labem. Do zahajovacího setu kouč Jihostroje René Dvořák postavil na nahrávce De Ama, na smeči Petra Michálka a Maxe Staplese, na blok Valeriie Toduu s Peterem Ondrovičem a jako univerzál vyřazovací část začal Filip Křesťan.

Favorit utkání diktoval tempo hry od první rozehry. Za stavu 20:7 pro domácí celek si musel hostující kouč Jakub Salon brát už druhý time-out. Ani to ale Jihostroj nezabrzdilo, o jedenadvacátý bod se postaral Petr Michálek, když sám zablokoval útok Ústí. První set zápasu, který trval dvacet minut, zakončili hosté, když udělali chybu hned na podání. Jihostroj vyhrál přesvědčivě 25:13.

„Ústí bude hrát v euforii, přijede k nám riskovat zejména na servisu. My musíme udržet koncentraci na začátcích setů, abychom si je podrželi pod sebou. Musíme se soustředit i na to, abychom měli pod kontrolou jejich podání a neustále hráli tak, aby pod tlakem bylo Ústí,“ předpovídal před včerejším zápasem hlavní trenér Budějovic René Dvořák. A jeho taktika mu vyšla na jedničku.

Ve druhé sadě se Ústí přece jen více rozehrálo a s Jihostrojem srovnalo za stavu 9:9 krok. Domácímu celku ani moc nepomohly časté dohady s rozhodčími, které hráče Jihostroje viditelně rozhodily.

Potom se výkon lídra soutěže zase vyrovnal a před koncovkou druhé části si Jihostroj udržoval tří, čtyřbodový náskok. De Amo pak zejména sázel na útoky univerzála Křesťana, který přidal 22. bod přímým bodem z podání. Budějovice zvítězily ve druhém setu nakonec 25:19.

Třetí set zase patřil jedinému týmu. Domácí Jihostroj se vrátil k přesnému servisu z úvodní sady a výborně si vedl i v obraně v poli. Po pár minutách hry tak vedli domácí už 11:3. De Amo dál nahrával míče zkušeně a rovnoměrně mezi středové a krajní hráče. Španělského nahrávače pak v koncovce třetí sady nechal kouč Dvořák spolu s Křesťanem odpočívat. Jihostroj nakonec deklasoval Ústí 3:0 na sety, když poslední část vyhrál 25:14.

„Vstoupili jsme do zápasu přesně tak, jak jsem si to představoval. Koncentrovaně. Podle statistik jsme velice dobře bránili v poli. Ale série pokračuje dál. Ústí má za sebou krátký odpočinek po zápase v předkole proti Příbrami, teď si však odpočinou a doma budou velice nepříjemným soupeřem. My naopak nesmíme nic podcenit,“ říkal po zápase Dvořák.

Volejbalové play off se hraje jiným systémem než například to, co znají hokejoví fanoušci z extraligy či první ligy. Všechny série play off se ve volejbalové nejvyšší soutěži hrají jen na tři vítězná utkání a týmy se na domácím hřišti pravidelně střídají. Jihostroj tak druhý duel první série rozehraje po dvoudenním volnu, a to v pátek od 18 hodin v Ústí nad Labem. Třetí zápas se pak bude hrát zase v Budějovicích, a to v pondělí od 18 hodin.

Semifinálové série pak začínají ve středu 3. dubna. Do druhého kola play off by se měl Jihostroj dostat a pak bude čekat na dalšího soupeře. Ostatní čtvrtfinálové dvojice tvoří Liberec s Odolenou Vodou, Kladno s Brnem a Karlovarsko s Ostravou.