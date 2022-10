U volejbalistů Českých Budějovic skončil trenér Dvořák, střídá ho Zach

Herní projev, zápasové nasazení či chybějící bojovnost. A v neposlední řadě i dosavadní špatné výsledky.

To všechno vedlo k tomu, že vedení českobudějovického volejbalového klubu Jihostroje došla trpělivost.

„Nic z toho neodpovídá současným možnostem týmu,“ není spokojený prezident klubu Jan Diviš. „Dané problémy se už začaly objevovat na konci minulé sezony. Namísto, abychom výkonově i výsledkově v play off rostli, tak to mělo spíše obrácený směr,“ mrzí Diviše.

„Bohužel, v nové sezoně se problémy opakují. Asi už to není náhodný jev. Po vyhodnocení jsme se rozhodli odvolat oba trenéry. Nebyla to však nějaká rychlá akce, ale spíše výsledek dlouhodobějšího plánu,“ doplňuje prezident Jihostroje s tím, že René Dvořák měl původně skončit ve funkci už na konci minulého ročníku.

České Budějovice jsou aktuálně v tabulce až šesté. Z pěti zápasů mají tři domácí výhry a ve dvou venkovních utkáních nezískaly ani jeden set. Vedení jihočeského klubu zatím nesáhlo ke změnám v kádru. Hráči však dostali od prezidenta jasný signál, že se vše ještě může změnit. „Hráči mě zatím svými výkony nepřesvědčili. Není možné, že na startu nové sezony vypadáme na hřišti spíš jako na jejím konci,“ zlobí se Diviš.

Místo Reného Dvořáka tak už od úterý vede A tým 41letý bývalý smečař Vojtěch Zach. Ten se tak přesouvá z pozice šéftrenéra mládeže k hlavnímu týmu klubu.

„Beru to jako výzvu,“ podotýká nový šéf lavičky Jihostroje. „Důvěra vedení v mojí osobu je sice možná trošku riskantní, ale děkuji jim za ni. Pro mě je to příležitost, jak získat zase další životní zkušenost a klubu chci maximálně pomoci, protože Jihostroj se vždycky ke mě choval dobře. Ať už jako k hráči, tak i jako k trenéru mládeže,“ míní Vojtěch Zach, který povede A tým Jihostroje jen do konce této sezony.

Dobře si uvědomuje, že nejen on, ale i tým se nachází v těžké situaci, na kterou není jihočeský celek vůbec zvyklý.

„Budu se muset zase něco nového naučit, ale z toho nemám strach. Řadu kluků tu znám, ale například cizince příliš ne. Takže mě teď čeká větší seznamování s týmem, zjišťování, kdo jaký je, kdo má jaké slabiny a kdo má jaké přednosti. Samozřejmě všechno tohle musíme zvládat v kolotoči zápasů. Jednoduché to nebude, takže ke krizové situaci musíme přistoupit se vší pokorou. Hodně se na to těším, ale zároveň mám i trošku strach,“ říká hlavní trenér českobudějovických volejbalistů Vojtěch Zach. Zachovi bude asistovat hrající libero Martin Kryštof. Ten zároveň převezme po Martinu Lickovi i kapitánské céčko.

„Legrace to nebude, jsme v krizi a všichni to víme. Přesto je třeba si i z toho vzít pozitivní věci. Za sebe slíbím, že v šatně se budu snažit týmu pomoc jakokoliv energií a silou. Abychom se dostali zpátky tam, kam patříme. Chceme klubu pomoci všichni, protože nám na tom záleží,“ myslí si nový asistent trenéra a kapitán Kryštof.

Ve čtvrtek Jihostroj od 18 hodin rozehraje další extraligový duel s domácím Karlovarskem a poté čeká na českobudějovický celek domácí sobotní zápas s Beskydami.