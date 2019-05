Deset! Volejbalisté Českých Budějovic oslavili jubilejní titul

Jenže to byl omyl. Volejbalisté Jihostroje nejen že dokázali srovnat na 18:18, ale uhráli i deset bodů v řadě. A když za stavu 24:20 liberecký Aleš Správka poslal podání jen do sítě, na druhé straně hřiště se začalo slavit.

A pořádně. Vždyť v tu chvíli volejbalisté Českých Budějovic porazili ve finále extraligy Liberec 3:0, a získali tak desátý mistrovský titul v historii klubu.

„Jsem strašně rád, že jsme si dokázali, že na to máme a že dokážeme vyhrát. A jsem také rád za to, že jsem před šestnácti lety dostal šanci přijít do top týmu a v něm také tak dlouho zůstat,“ zmiňoval ještě na palubovce 34letý Radek Mach, kapitán a blokař Jihostroje. „To, že se nám za těch šestnáct let povedlo uhrát osm titulů, je výsledek i toho, jak tady pracuje celý klub,“ doplňoval s jubilejním desátým pohárem, který měl u nohou.

Jak hráči a trenéři vzpomínají na úspěchy českobudějovického volejbalového klubu?

První titul v novodobé historii

V novodobé historii Jihostroje opanovali budějovičtí hráči domácí nejvyšší soutěž poprvé v roce 2000. Pod trenéry Milanem Žákem a Milanem Šimonkem ho vybojoval například současný spolukomentátor České televize Jiří Popelka či otec současného univerzála Jihostroje Marka Šotoly Miroslav.

Na druhý vzpomíná Kvasnička

Další pohár zvedli volejbalisté nad hlavu o dva roky později. Kouč Zdeněk Pommer před sedmnácti lety sázel i na smečaře Karla Kvasničku. „Vzpomínám, jak si při oslavách Ondra Hudeček rozřízl chodidlo někde v restauraci a že tam bylo hrozně krve, na chodbě, všude. Už jsme skoro museli volat sanitku. I když je to už 17 let, tak pořád si pamatuji naše oslavy v Oáze ve Stromovce. To byla doba, kdy jsme nikdo kromě Reného Dvořáka neměli děti, tak jsme si užívali,“ vzpomínal Kvasnička.

Tým kouče Petra Broma z roku 2008 pózuje po zisku čtvrtého titulu pro Jihostroj. Další rok Jihočeši dovršili hattrick.

Hattrick s trenérem Bromem

Roky 2007, 2008 a 2009. V těchto letech Jihostroj získal tři tituly v řadě. U všech byla jedna z ikon klubu – libero Petr Habada. „Pro mě jsou zásadní dva tituly, ten první v roce 2000 a pak poslední z roku 2009, protože to jsme získali hattrick. Jinak jsem byl, tuším, u pěti výher. Ale že bychom nějak oslavovali víc, to ne. Každý titul jsme uměli pořádně zapít,“ zasmál se Habada. K těmto třem titulům dovedl Jihostroj jako hlavní trenér Petr Brom.

Šestý, sedmý a střídání koučů

Trápení s Příbramí, která dávala Budějovicím zabrat v semifinále, a následná finálová přetahovaná s Ostravou. To byl rok 2011 a poslední titul pro kouče Petra Broma v Jihostroji. O rok později dokráčel tým na vrchol už pod vedením trenéra Jana Svobody. K sedmému poháru v roce 2012 pomohl Jihostroji i univerzál Jakub Novotný.

„V play off jsme všechno zesekali. A bylo to pro mě veliké zadostiučinění, že jsem si i pro sebe dokázal vybouchat poslední titul, co mi chyběl. Takže na to vzpomínám dobře a rád, protože to byl můj poslední velký titul v roli hráče,“ zmínil Jakub Novotný, současný šéf volejbalového týmu v Karlových Varech.

Osmý slavili v Liberci, devátý si užil blokař Habr

V roce 2014 se vydal plný autobus fanoušků za Jihostrojem do Liberce, kde také Jihočeši oslavili svůj osmý triumf. „Nezapomenu na návrat domů, kdy nám řidič autobusu dal poctivě na každém kruháči kolečko, a také na náměstí v Budějovicích,“ popsal tehdejší blokař Jihostroje Michal Sukuba.

O devátý titul se v roce 2017 podělili hned dva trenéři. Sezonu začal jako hlavní kouč Jan Svoboda, ale toho v zimě vedení klubu odvolalo a na jeho místo se přesunul dosavadní asistent René Dvořák. A ten také pak jako hlavní kouč oslavil titul se svými hráči na českobudějovické palubovce.

„Byl to nejhezčí titul, který jsem v Budějovicích zažil. Postihlo nás v play off dost nepříjemných zranění klíčových hráčů a museli jsme hodně bojovat. O to hezčí to pak bylo pro nás a myslím si, že i pro lidi. Na tu atmosféru v hale přeplněné k prasknutí při šestém finále nikdy nezapomenu,“ zmínil bývalý nahrávač Filip Habr.

Kromě deseti titulů republikových mistrů Jihostroj od roku 1996 vyhrál ještě šestkrát Český pohár.