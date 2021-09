Budějovičtí volejbalisté před rozcestím: titul, nebo generační obměna

„Snad to bude daleko šťavnatější a konečně i plnohodnotná sezona,“ přeje si prezident klubu Jan Diviš. V tom se asi shodne se všemi sportovci v zemi. Cíle si však v Budějovicích kladou tradičně jen ty nejvyšší. „Chceme získat titul a znovu se představit i v Lize mistrů,“ vyhlašuje Diviš.

Prezident však zároveň přiznává, že jeho klub se blíží na rozcestí. „Končí etapa, kdy kostra týmu držela posledních třeba až deset let pohromadě. To se teď mění a šanci dostanou mladší. Může se stát, že když tato sezona výsledkově nevyjde, bude nás čekat generační obměna. A pak třeba budeme muset dva roky ustoupit z nejvyšších míst a skládat nový tým,“ připouští.

Kdyby ale Jihostroj přidal do sbírky jedenáctý triumf, žádný zásadní řez se čekat nedá. „I v Lize mistrů bychom pak chtěli hrát důstojnou roli,“ ujišťuje Diviš.

Po minulé sezoně, kdy Jihočeši padli až v pátém finále play off proti Karlovarsku, v týmu skončili blokaři Valerij Todua, Peter Ondrovič, smečař Marek Zmrhal a kariéru završil univerzál Filip Rejlek. Jejich místa zaujali smečař Martin Licek, blokař Oliver Sedláček a univerzál Michal Kriško. Svým způsobem nováčkem je i další blokař Josef Polák.

„Noví hráči jsou adekvátními náhradami. Mladíci Sedláček, Polák a Licek to ukázali na nedávném mistrovství Evropy. A Michala Kriška už tady dobře známe,“ hodnotí generální manažer Robert Mifka.¨



Výsledky v přípravě Lvi Praha – Jihostroj 2:2 Jihostroj – Kladno 3:1 Jihostroj – Příbram 2:2 Odolena Voda – Jihostroj 1:3 Příbram – Jihostroj 2:2 Jihostroj – Odolena Voda 3:0 Kladno – Jihostroj 0:3 Jihostroj – Lvi Praha 3:2 Ried (Rakousko) – Jihostroj 0:3

S doplněním kádru je spokojený i trenér René Dvořák, byť mu reprezentanti v tréninku dlouho scházeli. „Zůstal nám tu jen Radek Mach, dali jsme tak šanci i mladíkům. Byla to trochu komplikace, ale poradili jsme si. I na začátku sezony bude chvíli trvat, než se hráči sehrají s nahrávačem,“ uvědomuje si.



Právě kapitán Radek Mach začne v klubu už 19. sezonu a překoná tak rekord Petra Habady. „Beru to jako odměnu za loajalitu ke klubu. Pořád mě to baví a chci přidat ještě alespoň jeden týmový úspěch. To je něco, co vám už nikdy nikdo nevezme,“ tvrdí blokař, který v úterý oslaví 37. narozeniny.

Jihostroj se bude řadit mezi největší favority na titul. K nim bude patřit i obhájce z Karlovarska, liberecká Dukla či pražští Lvi. „Rozhodovat může obrana u sítě i v poli. Útočit umí všichni, ale obrana je důležitá. Hráče na to máme. Ještě je to vždy třeba podpořit dobrým servisem,“ uvádí Dvořák.

Klub je pro sezonu připravený i finančně. Vstupuje do ní s vyrovnaným rozpočtem, který je podobný jako v minulých letech. Budějovičtí se budou opírat také o diváky, permanentku si jich před sezonou zakoupilo necelých 300. „V hale bude nová LED obrazovka, dál budeme připravovat streamy ze zápasů,“ dodává Mifka.

K příležitosti oslav 100 let českého volejbalu klub připraví doprovodný program k televiznímu zápasu s Kladnem 30. října.

Do sezony Jihostroj vstoupí v neděli domácím duelem od 19 hodin proti Beskydům. Kromě ligy a domácího poháru se tým představí i v evropském poháru CEV, kde ve dvojzápase na přelomu listopadu a prosince vyzve ruský Kuzbass Kemerovo.