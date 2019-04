Kladno, nebo Liberec? To je jedno, tvrdí budějovický Křesťan před finále

Šest zápasů a jen čtyři prohrané sety. Dvě série play off. A žádná porážka. Dominantní Jihostroj si „v klidu“ došel až do extraligového finále. Volejbalisté Českých Budějovic tak splnili jeden z hlavních cílů.

Teď je před nimi nová výzva a pokoření druhé mety. Vyhrát titul. V historii klubu by už byl desátý.

„Není to tak, že by teď pro nás začínala nová sezona. My se pořád musíme držet toho, co jsme hráli doteď, a finále si užívali. O motivaci má určitě každý z nás postaráno a půjde o to se také trochu kousnout, protože už v semifinále nás volejbal začal trochu bolet,“ uvědomuje si 31letý univerzál Českých Budějovic Filip Křesťan.

„Já mám navíc motivaci ještě větší, protože český titul zatím nemám. A to byla jedna z věcí, kvůli které jsem do Budějovic šel. Takže teď budu dřít o dvě stě padesát procent víc, aby se nám povedlo pohár zvednout nad hlavu,“ slibuje Křesťan.

Také díky tomu, že Křesťan makal už v obou předchozích sériích play off, se Jihostroj po dvou letech opět dostal až na vrchol. V úterním postupovém utkání, ve kterém Budějovice porazily Ostravu 3:1, bodoval devatenáctkrát. Tedy nejvíce ze všech hráčů na hřišti.

„I když jsme si říkali dopředu, že k tomu musíme přistupovat více zodpovědněji, tak jsme si moc nepohlídali začátky setů. Tam nám Ostrava zatápěla,“ vrací se diagonální hráč Jihostroje k poslednímu utkání semifinále, ve kterém ostravský tým musel hrát o všechno, a tím Jihostroj dokázal několikrát vyvést z koncentrace.

„Ač to mohlo vypadat, že to byla lehká série, protože jsme ji vyhráli 3:0 na zápasy, tak pro nás to zas tak snadné nebylo. Jedna věc je ta, že se musíte pořád prát s tím, že jste pasovaný do role favorita. Ale je třeba si uvědomit, že Ostrava vyřadila ve čtvrtfinále Karlovarsko, tedy stále ještě úřadujícího mistra. Museli podat dobrý výkon, který ukazovali i proti nám,“ uznává Křesťan s tím, že hra Jihostroje má ještě rezervy, na kterých se před startem finále bude na trénincích pracovat.

Silný soupeř by nás trestal

Třetí vzájemný duel s Ostravou označil kouč Jihostroje za vůbec nejtěžší. „Ostrava hrála dobře, nedala nám nic zadarmo. Výborně servírovala, my jsme měli problémy s příjmem. Ukázali, proč jsou v semifinále. Chtěl bych moc pochválit Marka Šotolu, který nás zachránil v těžké chvíli a hrozně nám pomohl,“ připomněl trenér René Dvořák zásluhu druhého univerzála týmu.

„Na hřišti máme dalších šest hráčů, kteří dokážou pomoci, když se někomu z nás nedaří. To je síla našeho mančaftu,“ souhlasí Křesťan.

S kým se teď Jihostroj utká ve finále extraligy, se ještě neví. Bude to Kladno, nebo Liberec?

„Jsou to velmi silní soupeři, i proto se musíme vyvarovat větších chyb, které jsme proti Ostravě občas dělali. Oba týmy by nás za to potrestaly hned. Budeme chtít tedy hrát více zodpovědněji, ale o to strach nemám,“ věří Křesťan, který má po 28 odehraných zápasech nejvíce bodů z celého týmu - uhrál jich 218.

„Mně je asi jedno, s kým se ve finále utkáme. Pokud chceme dojít až k titulu, což my samozřejmě chceme, tak se nemůžeme ohlížet, kdo proti nám bude stát,“ zmiňuje Křesťan. Ten před minulou sezonou přišel do Českých Budějovic právě z Kladna.

„Po sezoně, co z toho klubu odejdete, tak to může být při vzájemných zápasech pro vás možná trochu psychicky složité, ale teď už to vůbec tak nevnímám,“ odmítá univerzál Jihostroje, že by v případě postupu Kladna bylo pro něj finále něčím specifické.

Ve druhé semifinálové sérii v úterý porazil Liberec Kladno 3:0 a vede v sérii hrané na tři vítězství 2:1 na zápasy. Pokud by Severočeši v pátek v Kladně vyhráli, nastoupí proti Jihostroji. V případě páteční výhry domácího Kladna se semifinále zase přesune pod Ještěd, kde by se rozhodující pátý duel odehrál v pondělí 15. dubna.

Jihostroj teď čeká dlouhá pauza bez zápasu. Samotné finále startuje v českobudějovické sportovní hale až příští pátek.