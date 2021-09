Chceme vrátit do Budějovic domácí titul i Ligu mistrů, velí manažer Mifka

Napínavou a vyrovnanou minulou sezonu v extralize rozhodoval až poslední možný, pátý zápas finále play off. V něm Jihostroj padl s Karlovarskem a letos mu bude chtít porážku vrátit a titul si vzít zpět. Zároveň všichni věří, že se už nebude opakovat minulý ročník, který se odehrál bez diváků.



V neděli hostíte od 18 hodin tým Beskyd a zahájíte tak novou sezonu. Jak se na ni těšíte?

Tak jako na žádnou z předchozích. A myslím, že mluvím za všechny v klubu. Užít si zase po tak dlouhé době atmosféru plné haly, to potěší oko i duši nás všech. Nejvíc to pocítí hráči, které to bude motivovat.

Výsledky v přípravě Lvi Praha – Jihostroj 2:2 Jihostroj – Kladno 3:1 Jihostroj – Příbram 2:2 Odolena Voda – Jihostroj 1:3 Příbram – Jihostroj 2:2 Jihostroj – Odolena Voda 3:0 Kladno – Jihostroj 0:3 Jihostroj – Lvi Praha 3:2 Ried (Rakousko) – Jihostroj 0:3

Poslední ročník výrazně narušil covid. Věříte, že to bude letos lepší?

Víra je to jediné, co nám zbývá. Věřím, že pokud budeme všichni zodpovědní, nesobečtí a k tomu každý bude využívat zdravý rozum, nemusíme se o osud nadcházející sezony obávat.

Stříbro v extralize, semifinále poháru, nakonec bez zápasu v Evropě. To je loňská bilance. Jakou byste si přál v příštím ročníku?

Sezona 2019/20 nepoznala mistra, tu minulou jsme bohužel těsně ztratili v samotném závěru. Nemůžeme mít tedy jiné cíle než se pokusit vrátit mistrovský titul a Ligu mistrů zpět do Českých Budějovic. V evropském poháru CEV nás čeká hned v prvním zápase velmi silný soupeř a opět to bude souboj s velkým favoritem. Ale já věřím, že našim fanouškům dokážeme, že umíme hrát velmi dobře a překvapit.

Kdo bude hlavní adept na titul v domácí extralize? Změní se každoroční okruh favoritů?

Myslím si, že o titulu se bude rozhodovat opět mezi námi, Karlovarskem, Duklou Liberec a pražskými Lvy. Na soupiskách klubů se ale letos objevilo mnoho nových domácích i zahraničních hráčů či trenérů, kteří mohou přinést další kvalitativní posun. O umístění v první čtyřce bude určitě velký boj.

Letošní doplnění týmu vnímám hlavně jako nástup mladé generace, která má velmi slibně rozjetou kariéru Robert Mifka generální manažer

Ještě k poháru CEV. Jak vidíte ruského soupeře Kuzbass Kemerovo?

Je to jeden z nejsilnějších klubů prestižní ruské Superligy, který každou sezonu bojuje o medaile. Věřím ale, že stísněný prostor budějovické sportovní haly plné našich fanoušků opět udělá své a soupeře tady překvapíme. V Rusku je možné všechno. Takže i do téměř šest tisíc kilometrů vzdálené odvety určitě pojedeme se vztyčenou hlavou a vítězným odhodláním.

Co síla kádru Jihostroje? Kdo bude největší posilou a jak se povedlo doplnit mužstvo?

Celkově vnímám letošní doplnění A týmu hlavně jako nástup mladé generace, která má svou slibně našlápnutou volejbalovou kariéru ve svých rukách. Co se týká nových posil – Martin Licek, Josef Polák a Oliver Sedláček jsou mladé pušky. Pokud na sebe budou dostatečně nároční, mohou se s podporou zkušených hráčů a zázemí našeho klubu stát do budoucna reprezentačními oporami. Zapomenout nesmím na navrátilce – zkušeného Michala Kriška, díky kterému se budeme moct opět opřít o vyrovnanou dvojici na postu univerzála.

Co bude hlavní předností Jihostroje oproti ostatním?

Věřím, že vyzrálost týmu. Zároveň musíme upřednostnit tým před jednotlivci, což se i ve vrcholovém sportu ukazuje jako nadřazené individuálním výkonům. A pak nám samozřejmě pomáhají ti jednoznačně nejlepší fanoušci v lize.

Sport zažívá těžké časy i finančně. Jak na tom klub je?

Díky pokračující podpoře většiny našich partnerů a fanoušků budeme letos pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Asi nemusím zdůrazňovat, jak je to pro nás v této nejisté době důležité. Děkujeme všem.

Kádr Jihostroje Příchody: Martin Licek (Brno), Michal Kriško (Liberec), Oliver Sedláček (Ostrava).

Odchody: Valerij Todua (Lvi Praha), Peter Ondrovič (Lindemans Aalst – Belgie), Filip Rejlek (konec kariéry), Marek Zmrhal (Brno). Aktuální kádr

Blokaři: Radek Mach, Oliver Sedláček, Josef Polák.

Nahrávači: Miguel Ángel de Amo, Ondřej Piskáček.

Smečaři: Martin Licek, Filip Stoilovič, Petr Michálek, Daniel Šulista.

Univerzálové: Michal Kriško, Casey Adam Schouten.

Libero: Martin Kryštof.

Trenéři: René Dvořák a Tomáš Skolka.

Fanoušci do haly loni sice nemohli, ale přesto vás podporovali, jak to šlo. Velká část z nich si nenechala vrátit peníze za permanentky. Jak to vnímáte?

Hlavně jako vzkaz, že jsou s klubem pevně spojení, že se o ně zase můžeme opřít. To není vůbec málo. Když funguje sportovní komunita, je to důkaz zdravého společenského prostředí. A to je pro nás také důležité. Sport musí spojovat.

Co pro vaše příznivce chystáte do nové sezony?

Především sportovně-společenský zážitek. Rádi bychom pokračovali v kvalitním vysílání streamů z domácích utkání. Ve spolupráci s novým partnerem osvěžíme dětský koutek i sortiment našeho fanshopu. Hala také dostala novou velkoplošnou LED obrazovku a plánujeme dodat i trochu té show. Všechny bych chtěl zároveň pozvat na náš premiérový zápas nové extraligové sezony, který se odehraje v neděli 3. října od 19 hodin ve sportovní hale proti týmu Beskydy.

Jihostroj však není jen o A týmu mužů, pracujete také s mladými nadějemi. Jak funguje centrum talentované mládeže a co je jeho hlavním úkolem?

Kvalitní a organizované personální obsazení s dobrými vztahy uvnitř i navenek a také kvalitní zázemí – to jsou hlavní předpoklady pro smysluplnou a udržitelnou práci s mládeží. Díky dohodě mezi klubem, městem České Budějovice a Českým volejbalovým svazem máme od letošní sezony možnost se v těchto oblastech opět posunout. V klubu máme kolem 300 mládežníků a přes 30 trenérů, u kterých je zásadní nejen trenérská kvalita, ale hlavně lidské vlastnosti. Naším posláním totiž není jen děti učit pinkat do míče, ale snažit se z nich vychovat osobnosti. Trenéři musí být v tomto směru pro děti vzorem a takové musíme být jako organizace schopní za jejich přínos a nasazení ocenit nejen pochvalou, ale také náležitým ohodnocením.

A co sport? Centrum mládeže by mělo talenty zásobovat A tým, ne?

Určitě. Jsme rádi, že jsme schopní generovat hráče s extraligovou a reprezentační perspektivou, což potvrzujeme dlouhodobě. K tomu zároveň umíme zajistit možnost aktivního sportovního vyžití v kolektivu těm, jejichž ambicí není se sportem živit. V tomto ohledu bohužel narážíme na nedostatek tělocvičen v Českých Budějovicích, který jistě trápí nejen nás, ale i ostatní sportovní kluby ve městě.