Našlapaný únor pozlatili volejbalisté Budějovic výhrou v poháru

Po roce tak opět na palubovce v Kutné Hoře kapitán Jihočechů Radek Mach jako první mohl zvednout nad hlavu blyštivý pohár.

„Zažil jsem sezony, ve kterých některé týmy pohár vypouštěly, protože se chtěly pošetřit na extraligu. Teď už je situace úplně jiná, kvalita Českého poháru rok od roku roste, týmy ze špičky tuto soutěž berou prestižněji. Svědčí o tom i kompletní sestavy všech týmů,“ podotýká 35letý blokař Jihostroje Radek Mach. „Díky tomu můžeme říci, že je letošní vítězství pro nás ještě více ceněné,“ přidává.

Jihostroj má za sebou náročný únor, ve kterém zatím odehrál tři extraligové duely, dva zápasy v Lize mistrů a naposledy dva pohárové duely. Byl tak z celé finálové čtyřky, do níž patřily ještě Liberec, Kladno a Karlovarsko, nejrozehranější.

„Na jednu stranu to byl náročný program, co se týče fyzičky. Ale nakonec nám zápasové vytížení ve finále proti Kladnu asi opravdu pomohlo,“ myslí si Mach, který zároveň své spoluhráče pochválil za koncentrovaný nedělní výkon.

Ve čtvrtém setu už to vypadalo, že českobudějovickým hráčům přeci jen začínají docházet síly. Kladno si věřilo a začátek vyšel lépe středočeskému celku, který vedl už 7:2. Nakonec ho Jihočeši urvali pro sebe.

„Celkově to byl zvláštní zápas, protože první dva sety byly pro nás až podezřele lehké. Pak se mi zdá, že jsme trochu polevili a asi si mysleli, že to půjde samo. Kladno však začalo klást odpor a nám chvíli trvalo, než jsme se zpátky nastartovali a zápas dokázali vyhrát,“ vrací se blokař k pohárovému finále.

„Už nesmíme ztratit ani bod“

Otočit nepříznivý vývoj čtvrté sady pomohl Jihočechům i střídající univerzál Filip Křesťan. Za nepříznivého stavu byl tahounem svého týmu. Jihostroj se tak zase mohl spolehnout na široký kádr.

„Je to obrovská výhoda. Kdokoliv přijde z lavičky na hřiště, tak nám pomůže. A vůbec se nejedná o to, že by střídající byl jen do počtu, je to plnohodnotný hráč. Třeba právě Filip Křesťan, který celý zápas prostál a pak ve hře složil sedm balonů ze sedmi. Perfektní výkon, ale takhle to má vypadat,“ těší zkušeného Macha.

S ním souhlasí i trenér Jihostroje René Dvořák. „Pomohli nám střídající hráči, potřebovali jsme se zvednout na příjmu, trochu nabrat síly. Pomohl Fila, když se vrátil Zmrhal, tak zahrál výborně. Samozřejmě největší poklonu musím složit Křesťanovi, který do toho vlétl s agresí,“ říká Dvořák.

Finálový turnaj Českého poháru opět po roce hostila Kutná Hora. A nejen na finále tam přijely podpořit Jihostroj desítky budějovických fanoušků. „Pro mě je to hodně příjemná hala, která je menší a taková rodinná. Je v ní skvělá atmosféra a mně se tam hrálo dobře už vloni. I proto jsem byl rád, že se Final Four zase hrálo tam,“ hodnotí Mach.

V posledních třech kolech domácí nejvyšší soutěže neprohrál Jihostroj ani set, v Lize mistrů zase například sahal po výhře nad italským Trentinem. Před začátkem play off tak forma českobudějovických volejbalistů stoupá.

„Hlavně to musíme potvrdit,“ zdůrazňuje Mach. „Před námi jsou tři velice těžké zápasy před koncem základní části. Už si nemůžeme dovolit ztratit ani bod, protože chceme zůstat na druhém, maximálně třetím místě a tím pádem chceme mít dobrou výchozí pozici do play off,“ doplňuje kapitán týmu, který před vyřazovací částí extraligy bude ještě hrát s Kladnem, Libercem a Karlovarskem.