Brutálně jsme se nadřeli v prvním setu, oddechli si budějovičtí volejbalisté

Favorit série se rozjížděl pomaleji. Jak se trochu čekalo, začátek byl nervózní z obou stran a tisícovka diváků sledovala bitvu o každý míč. Jihostroj nakonec využil až svůj pátý setbol a urval koncovku 29:27.

„Brutálně jsme se nadřeli v prvním setu, který šel do vypjaté koncovky. Byl to klasický začátek play off, kde je z obou stran vidět velká nervozita,“ poznamenal domácí kapitán, libero a hrající asistent trenéra Martin Kryštof.

Od druhého setu už zápas nabral očekávaný spád. Domácí zisk první sady uklidnil, začali si víc věřit a před soupeřem si drželi klidný náskok. Obě sady také nakonec získali s pohodlnou rezervou.

„Od druhého setu jsme se konečně nervozity zbavili a měli jsme to snazší. Nicméně je to jen první krok krůček, potřebujeme tři. Takže teď si rychle odpočineme a v pondělí si půjdeme pro druhý,“ plánoval Kryštof.

První bod v sérii potěšil i budějovického trenéra Vojtěcha Zacha, byť ve hře viděl nedostatky. „Jsme rádi, že jsme zvládli první krok, ale s hrou být spokojení úplně nemůžeme. Nervozita byla nakonec větší, než jsme si mysleli. Trochu to na nás dolehlo, ale soupeř nám naštěstí pomohl vlastními chybami. Napříště se musíme trochu uvolnit, zdravě naštvat a přidat na útoku i na podání,“ naznačil.

V pondělí od 18 hodin se hraje druhý duel na hřišti Odoleny Vody. Do Budějovic se série vrátí ve čtvrtek, kdy se bude hrát ve stejný čas. Když nebude rozhodnuto, pořadatelství se vystřídá po třech dnech.