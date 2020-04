Odchody z Budějovic: Šotola míří do Francie, Křesťan posílí Kladno

Šotola patřil mezi ústřední postavy úspěšných mládežnických výběrů - zlaté devatenáctky z roku 2017 i stříbrné dvacítky z mistrovství Evropy o rok později. V celku loňských extraligových mistrů se zabydlel a po třech sezonách v A-týmu odchází.



„Chci se volejbalově posunout, vyzkoušet si kvalitnější soutěž. Hodně se těším,“ řekl Šotola. Jeho novým zaměstnavatelem bude celek Poitiers. Na postu diagonálního hráče by měl mít možnost hodně hrát. „Tak jsme se domlouvali. Nechci někde sedět na lavičce. Ve dvaceti je nejdůležitější co nejvíc hrát.“

Vedení českobudějovického klubu se snažilo mladého hráče udržet. „Nabídli jsme mu nadstandardní podmínky, ale chce jít za každou cenu do zahraničí,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Jihostroje Jan Diviš. „Nicméně věřím, že se nám v budoucnu zase vrátí a zanechá v klubu, který ho vychoval, ještě hlubší stopu,“ doplnil.

Dvě stě tři centimetry vysoký Šotola bere Francii jako první zahraniční štaci. Svůj cíl má jinde. „Beru to jako mezistanici před nejlepší ligou světa. Chtěl bych se jednou dostat to Itálie, tam by chtěl asi každý volejbalista,“ pronesl Šotola.

Ještě před cestou do Francie ho čeká maturita na kolínské Střední odborné škole stavební. „Z matiky, češtiny, odborných předmětů a z praxe,“ doplnil. Volejbalově se snaží v současné době pandemie koronaviru udržovat doma. „Cvičím střed těla, abych neshnil, a chodím hrát docela pravidelně beach volejbal,“ doplnil Šotola.

Budějovický tým opouští po dlouhých letech také zkušený smečař Tomáš Fila a ve spolupráci nepokračuje ani bulharský smečař Martin Mečkarov.