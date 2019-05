Doufám, že vyhrajeme i za rok, říká budějovický nahrávač De Amo

Získal jste první titul v Česku, jaké jsou vaše pocity?

Vždycky, když jdu do nového angažmá, tak chci jít co nejvýše. Samozřejmě, že nečekám, že vyhraju úplně všechno. Letos jsme však měli výborný tým. A proto jsem teď hodně šťastný.

Uvědomujete si, že jste se stal součástí klubu, který se desátým titulem stal v českém volejbale unikátem?

Mám z toho obrovskou radost, ale jsem tady v Budějovicích zatím jen jeden rok. Uvědomuji si, že klub získal už deset titulů, a já doufám, že v příštím roce přidáme pro Jihostroj už jedenáctý.

Řada volejbalových osobností vás bere jako nejvýraznějšího hráče celé extraligy této sezony. Jak se tohle poslouchá?

Pochopitelně jsem za tato slova rád, ale náš volejbal sedí mému stylu hry a to je ten důvod, proč jsem hrál dobře. Možná to bude znít jako klišé, ale my jsme opravdový tým, a proto se nám tak dařilo.