Budějovice po šesti letech vítají Michala Kriška, přijde i smečař

„Byl jsem překvapený,“ přiznal Kriško pro klubový web, když se dozvěděl, že o jeho služby mají České Budějovice opět zájem.

Michal Kriško se ukázal proti svému bývalému klubu zejména ve finálovém turnaji Českého poháru, kde v semifinále pomohl vyřadit právě Jihostroj. Výrazně pak svým výkonem pomohl Liberci i k zisku poháru a v extralize pak k bronzovým medailím.

„Výhra nad Jihostrojem nás v semifinále hodně nakopla a další den jsme to potvrdili ve finálovém zápase proti Karlovarsku. Český pohár jsem si tedy parádně užil. Navíc to byla poslední medaile, která mi v Česku chyběla. Takže jsem byl naprosto spokojený a šťastný, že se nám s Libercem povedlo Český pohár vyhrát,“ doplnil staronový českobudějovický univerzál, který si svými výkony v uplynulé sezoně vybojoval i nominaci do národního týmu.

Kriško se však velmi dobře prezentoval i v extraligové sezoně. Do Liberce nepřišel na post prvního univerzála, tu si vybojoval časem. „Byl tam Honza Štokr, legenda celého českého volejbalu. Přišel jsem bojovat o pozici. Něco jsem začal dělat jinak, ale ne úplně razantně. Řekl bych, že mi to v Liberci sedlo,“ uvedl.

Z bývalého působení v Jihostroji se Kriško na palubovce potká už jen s blokařem Radkem Machem a smečařem Petrem Michálkem. Trenér René Dvořák hlavně doufá, že s Kanaďanem Caseym Schoutenem vytvoří Kriško vyrovnanou a údernou dvojici univerzálů. I v Budějovicích tedy Kriško bude usilovat svými výkony o to, aby byl jedničkou na svém postu.

„Pokud chceme hrát víc soutěží, tak musíme mít dva kvalitní univerzály. Michal je zkušený hráč, který už vyhrál v Budějovicích titul a byl oporou národního mužstva. Měl výkonnostní přestávku zaviněnou zraněními, ale teď už by měl být zase v naprosté pohodě. V poslední sezoně předváděl v Liberci výborné výkony,“ dodal kouč Dvořák.

Sedláčka bude učit i Mach

Vedení vicemistra z uplynulého ročníku muselo řešit také místo na bloku. Po sezoně totiž skončilo duo středových hráčů Peter Ondrovič a Valerij Todua. A v nové sezoně českobudějovický klub vsadí u sítě na mládí.

Přichází 23letý blokař Oliver Sedláček, o kterém se mluví jako o velkém českém volejbalovém talentu. Vždyť je už dva roky členem seniorské reprezentace. „Osobně si myslím, že Oliver je jedním z nejnadějnějších středových hráčů, který české volejbal má. Máme s ním dlouhodobou smlouvu a očekáváme, že do budoucna by měl být z českých blokařů nejlepší,“ představil René Dvořák velké plány s novou budějovickou tváří.

„V útoku by měl nahradit odcházejícího Valdu Toduu. Má potřebné parametry a dosáhne daleko. Důležité pro nás jsou také lidské vlastnosti a velkou roli hrálo, že je Oliver stoprocentní profesionál, který dává volejbalu maximum,“ doplnil kouč Jihostroje.

Sedláček do Budějovic přichází z Ostravy. A stejně jak jeho, tak i o rok mladšího Josefa Poláka bude mít na starosti kapitán a zkušený blokař Radek Mach.

Oliver Sedláček v dresu Ostravy.

„Na spolupráci s Radkem Machem se moc těším. Kluci mi říkali, že je něco jako pan učitel. Těším se, že ho budu moct sledovat a učit se od něj. Vždy se snažím od zkušenějších kluků přebírat zkušenosti. V národním týmu je teď pro mě takovým mentorem Adam Zajíček, v Jihostroji to bude Radek,“ nastínil Sedláček.

Nadějný volejbalista si po minulé sezoně i přes pár nabídek ze zahraničí vybral právě tu od Jihostroje. „Oslovilo mě místní zázemí – slyšel jsem, že je tady o hráče skvěle postaráno. Tým má vlastního kondičního trenéra, fyzioterapeutku či maséra denně k dispozici. To není úplně běžné. Vím, že klub má tradici a velkou podporu fanoušků. Budějovice jsou moc pěkné město a navíc sem přítelkyně jde na vysokou školu,“ potěšilo nováčka.

V pondělí klub oznámí příchod poslední posily na nadcházející sezonu, a to nového smečaře.