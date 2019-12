Budějovičtí volejbalisté poměří síly s nejlepšími hráči světa

„Mají čtyři reprezentanty Turecka plus tři silné cizince. Kubánec hrál v polské lize, pak je tam nizozemský univerzál a francouzský smečař,“ vypočítal trenér Českých Budějovic René Dvořák.

„Myslím si, že turecká liga je vzhledem k velkým částkám, co se tam ve volejbale točí, hodně kvalitní. Tam mají kluby rozpočty pětkrát i vícekrát větší než ty naše. Jejich prvních pět mužstev bude na vyšší úrovni než v české extralize, protože tam hraje hodně cizinců, kteří mají důležitou roli ve svých národních mužstvech,“ doplnil.

Volejbalová Liga mistrů zápasy Českých Budějovic Dnes: Istanbul – Jihostroj

12.12.: Jihostroj – Civitanova

19.12.: Trentino – Jihostroj

28.1.: Civitanova – Jihostroj

13.2.: Jihostroj – Istanbul

19.2.: Jihostroj – Trentino

Moderní volejbal se však hraje jak v českobudějovické sportovní hale, tak i v Istanbulu stejně. Všude záleží na dobrém servisu a také na perfektním příjmu.

„Ještě jsme neviděli jejich halu, takže se s tím budeme muset popasovat až na místě. Bude strašně důležité, jak přijmeme servis soupeře, který bude hrát doma, a jak my naopak budeme podávat. Fenerbahçe má velmi slušně poskládanou sestavu na přihrávku a my do toho tedy musíme vlítnout s velkou odvahou a tím, že jejich dobrou přihrávku trochu narušíme,“ přál si Dvořák před zápasem.

Volejbaloví příznivci Jihostroje říkají, že České Budějovice nemají ve skupině A v dnešním utkání co ztratit. To platí i pro následující duely s italskými top týmy. „Turecká liga je pro nás neznámá. My tam můžeme jedině něco získat. Hlavně chceme podat dobrý výkon, předvést naši nejlepší hru. A také nechci, abychom ztratili důvěru ve vlastní dovednosti a síly,“ přidal Dvořák s tím, že jako hlavní trenér bude spokojený za každý vyhraný set. „Vyhrát jeden zápas v tak strašně těžké skupině by se rovnalo zázraku. Civitanovu bych klidně přirovnal k fotbalové Barceloně,“ zmínil.

Je to lepší než jet na Sibiř

Do Turecka Jihostroj odcestoval bez svého druhého nahrávače Ondřeje Piskáčka, který stále léčí zranění. Na jeho pozici tak musel naskočit 19letý junior Matěj Emmer, který hraje za prvoligovou rezervu VK EGE České Budějovice.

Kdo však dnes nebude na palubovce v Istanbulu chybět, je 37leté libero Martin Kryštof. Jeden z nejzkušenějších hráčů Jihočechů, který s Berlínem dosáhl na bronzové medaile právě v Lize mistrů.

„V Turecku i v Trentinu hraje můj bývalý spoluhráč, takže jsem rád, že je zase potkám. Nejvíc se však pochopitelně těším na Civitanovu, ten tým je úplně někde jinde a je to pro mě adept na titul v Lize mistrů. Je jedině dobře, že je máme ve skupině. Pořád je to lepší než cestovat třeba na Sibiř, navíc pro diváka je to fantastické. My se můžeme měřit s těmi nejlepšími hráči světa, takže já jsem se skupinou spokojený,“ usmál se Kryštof.

Soupeřů Českých Budějovic Civitanova

Mnozí Civitanovu považují za nejlepší volejbalový tým na světě. Tým, který nemá slabinu. Italové budou obhajovat titul z Ligy mistrů. Mají 12 špičkových hráčů, všechny posty zdvojené a jejich hra se opírá o nejlepšího nahrávače světa Bruna Rezendeho. Istanbul

Měl by to být papírově nejhratelnější soupeř pro Jihostroj. Osu týmu tvoří legionáři z Francie či Kuby. Fenerbahçe je však turecký velkoklub s obrovským rozpočtem. Trentino

V loňské sezoně italský celek z tamní prestižní soutěže A1 vyhrál CEV Cup. Pro letošní sezonu ještě posílili. Smečař Uros Kovačevič se vloni stal nejlepším smečařem mistrovství Evropy.

Budějovičtí volejbalisté mají za sebou jedenáct extraligových duelů, ve kterých prohráli dvakrát. Dá se vůbec v domácích podmínkách připravit a natrénovat na zápasy s velkokluby? „Nehrozí, že by Turci něco s námi podcenili. Budou chtít udržet Budějovice pod sebou. A teď rychle poznáme, jestli nás extraliga na tyto zápasy připravila. Balony budou lítat rychleji, smeče půjdou z větší výšky a podání bude také v jiné kvalitě. A když se nám povede servis, který by u nás skončil esem, tak oni ho v klidu vyberou. Musíme hrát na maximální riziko,“ zdůraznil Kryštof.

První domácí duel uvidí diváci za týden, kdy do Českých Budějovic přijede italská Civitanova. Lepší celek v krajském městě ještě nikdy nehrál. Na hvězdami nabitý tým je v prodeji už jen několik vstupenek, které se dají koupit přes internet na webu Jihostroje.