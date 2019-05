Budějovice, nebo Liberec? Pátý zápas rozhodne o volejbalovém mistrovi

Jenže... Na podání nastoupil domácí smečař Bartosz Pietruczuk, Liberec rázem vedl 16:15 a trenér Budějovic René Dvořák si vybral druhý oddechový čas. Ani to ale nepomohlo, Jihostroji chyběla síla v útoku a čtvrtý set prohrál 19:25.

Domácí byli v ráži. Bouřlivá atmosféra v tie-breaku nakonec dohnala domácí Duklu k vítězství 3:2. Dvořákův tým nedokázal navázat na své výkony z druhého a třetího setu.

Finálová série volejbalové extraligy je vyrovnaná 2:2. Dosud platí, že domácí tým vyhrává. Budějovický Jihostroj zvítězil vždy 3:0, Liberec pak dvakrát 3:2.

9krát už volejbalisté českobudějovického Jihostroje slavili zisk mistrovského titulu.

„Není tajemstvím, že Max (smečař Max Staples) má nějakou virózu, měl teploty a bohužel ho to dnes skolilo. Doufám, že se dostane v neděli do hry. Ale nám jeho odchod vůbec nevadil, my máme dobrou střídačku a náhradníci hře hodně pomohli. V tomhle bych chybu nehledal,“ odmítl českobudějovický smečař Petr Michálek, že by odchod australského smečaře ze hřiště v polovině utkání výrazně ovlivnil hru Jihostroje.

„Chyba byla hlavně v tom, že ve čtvrtém setu jsme přestali útočit a skládat balony. Naopak Liberec srovnání nakoplo a už byl nezastavitelný. V neděli už to bude poslední zápas sezony, a já tedy doufám, že na hřišti necháme všechno a dopadne to šťastněji pro nás,“ doplnil Michálek, který ve středu uhrál šestnáct bodů a zejména v začátku stála na jeho útocích hra Jihostroje.

Na severu Čech se hostujícím hráčům nevedlo tak dobře na podání jako v předchozím sobotním domácím zápase. Kouč René Dvořák v Liberci od začátku zápasu poslal na hřiště univerzála Marka Šotolu, ale ten také nedokázal navázat na svůj perfektní domácí výkon. Nešel mu útok a ani právě servis. Svými smečemi po vystřídání Šotoly táhl Jihostroj Filip Křesťan.

3 tisíce. Tolik diváků přišlo do českobudějovické haly minule. V neděli to bude podobné.

„Rozhodl jednak servis a jednak bodová šňůra Liberce ve čtvrtém setu. Zase se potvrdilo, že domácí prostředí znamená pro oba celky velké plus. Liberec ve své hale podával daleko lépe než v sobotu u nás. To bylo klíčové pro celé utkání,“ všiml si kapitán a blokař Českých Budějovic Radek Mach.

„Jestli oni do toho dneska šli hlava nehlava, to nevím. Myslel jsem si, že naopak my budeme nahoře, když jsme vyhráli druhý a třetí set. Ale opak byl pravdou, Liberec se zvedl. Bude to ještě boj, navíc v pátém utkání. My si musíme v hlavách všechno srovnat a věřit tomu, že doma jsme daleko silnější,“ dodal Mach.

Zase narvaná hala? Nejspíš ano

Také v Liberci sledovala finálový zápas naprosto zaplněná hala. I to domácím pomohlo ke druhé výhře. „Dnes byla opět fantastická kulisa. Musím poděkovat všem divákům, kteří na utkání přišli. Doufám, že se fanouškům volejbal líbil. Utkání bylo velice napínavé jako minule. Myslím si, že zase rozhodl servis. Ve čtvrtém setu jsme otáčeli tříbodové manko, a to se prolíná celou sérií,“ předpověděl trenér liberecké Dukly Michal Nekola.

Finále extraligy volejbalistů Detaily před rozhodujícím zápasem internetový předprodej lístků na www.cbsystem.cz spustil klub už ve čtvrtek

případné zbývající lístky půjdou do prodeje na pokladnách přímo v hale

permanentní vstupenky platí i na nedělní rozhodující utkání

ceny 80 a 130 korun, děti do 15 let a držitelé ZTP mají vstup zdarma

pokladny a samotná hala se otevřou v neděli v 16.30 hodin

pokud se vyčerpá kapacita haly, klub ukončí předprodej vstupenek a lidé se pak už do haly nedostanou

vedení volejbalistů upozorňuje diváky, aby na finálový zápas přišli s větším předstihem

Ve čtvrtek dostali hráči Jihostroje volno, až odpoledne přišla na řadu regenerace v sauně. Od soboty se českobudějovický celek začne připravovat na rozhodující zápas sezony. Ve hře je jubilejní desátý extraligový mistrovský titul pro České Budějovice. „Natrénovat něco navíc opravdu nemůžeme,“ ví dobře zkušené budějovické libero Martin Kryštof. „Už máme v nohách něco odehráno, takže si musíme odpočinout. To bude pro nás důležité. A mentálně se chceme připravit na neděli co nejlépe. I když budeme hrát doma, tak bude strašně důležité udržet nervy na uzdě. Koukáme se už jen dopředu, co bylo ve středu v Liberci, je za námi,“ přidává Kryštof.

Už ve čtvrtek spustil klub internetový předprodej vstupenek a dá se očekávat, že bude vyprodáno. Řada fanoušků se i na sociálních sítích proto ptá, proč se třeba pátý finálový zápas díky velkému zájmu lidí neodehraje ve větší Budvar aréně.

„Zaprvé by vše bylo připravované hrozně narychlo. A zadruhé nechceme ztratit výhodu domácího prostředí. Ve sportovní hale neustále trénujeme a hrajeme zápasy. Ve vrcholovém volejbale hraje výhoda domácího prostředí obrovskou roli, což se jasně teď ve finále ukazuje. O velkém zájmu diváků víme, jsme za něj rádi, ale pro nás je důležité hrát v domácí hale,“ vysvětluje důvody manažer Jihostroje Robert Mifka.