Ukončit sérii s Karlovarskem? Bylo by to krásné, sní budějovický Sedláček

Domácímu Karlovarsku jste nepovolili ani jeden set. Jak jste zápas viděl ze hřiště vy?

Ukazuje se, že jsme na play off maximálně připravení. Upřímně jsem ale nedoufal, že bychom ve Varech mohli vyhrát 3:0. Čekal jsem, že se budeme rvát o každý bod jako v prvním zápase v budějovické sportovní hale. Pro nás je jen dobře, že to takto dopadlo.

První vzájemné střetnutí se hrálo na pět setů a nakonec jste ho zvládli. O pár dní později jste domácím nedovolili uhrát ani set. Co zásadního se změnilo?

Na druhou stranu jsme ve Varech ve třetím setu dotahovali asi čtyřbodové manko. Nakonec jsme to zvládli, celkově druhý zápas byl o koncentraci. My jsme věřili výhře, i když jsme prohrávali o dost bodů. Mám pocit, že Karlovy Vary měly v neděli trošku problémy s příjmem.

Dobře podávat bude potřeba asi i v dalším domácím utkání. Oba týmy se už ničím nepřekvapí. Bude tedy kvalitní servis receptem na postup do semifinále?

Jednoznačně. Možná máme výhodu, že nebudeme pod takovým tlakem jako teď Karlovarsko. Ale musíme do zápasu zase nastoupit s maximální pokorou a hrát ho tak, jako by to byl náš první zápas. Necháme na hřišti úplně všechno, stejně jako doteď.

Zatím jste odehráli jen dva zápasy vyřazovací části. Řada hráčů z vašeho kádru hraje takové souboje úplně poprvé. Už má tým v sobě zabudovaný ten správný play off mód – je to v šatně znát, že se hraje o vše?

Doufám, že ano. Celou sezonu naši hru stavíme tak, že play off je ta nejdůležitější část sezony. Osobně si myslím, že to už funguje, a snad to tak vidí i ostatní kluci.

Sérii budete chtít ale ukončit už ve středu doma, že?

Postoupit doma před našimi fanoušky, navíc porazit takový tým, jako je Karlovarsko, to by bylo krásné.