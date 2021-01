Extraliga volejbalistů chystá šlágr, Budějovice hostí Karlovarsko

České Budějovice zároveň budou hájit domácí neporazitelnost. Ve sportovní hale tým trenéra René Dvořáka vyhrál všech devět duelů, neztratil ani bod a dovolil soupeřům jen tři sady. Naposledy Jihostroj přehrál pátý celek tabulky Ústí nad Labem 3:0.

„Sice to podle výsledku vypadá jednoduše, ale druhý a třetí set byl kvalitní z obou stran. Nakonec jsme měli lehce navrch,“ myslí si českobudějovický kapitán a blokař Radek Mach. Hned v sobotu ve stejný čas nastoupí Jihostroj v Odoleně Vodě.

Karlovarsko se naladilo dvěma výhrami nad Lvy

Devět výher v řadě drží volejbalisty Karlovarska bezpečně v čele extraligové tabulky s šestibodovým náskokem. Poslední dvě byly s pražskými Lvy. Nejprve doma 3:0 a hned druhý den v Praze 2:3.

Po páteční třísetové výhře uspěl v sobotu vedoucí tým tabulky na soupeřově palubovce až v tie breaku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka zvítězili po dvou a půl hodinách. Nevídaný obrat předvedli v závěru, kdy prohrávali už 14:9.

„Ze strany Lvů vyhraný set, sami si ho nakonec prohráli. Ztrátu neudělali pětkrát,“ přiznal karlovarský kapitán Lukáš Ticháček. Celkově to podle něj byl velice divný zápas. „Kdyby nevyšel ve třetím setu tak dobrý servis Mihajlovičovi, kde udělal obrovskou sérii v jednom postavení, kde nám fakt zaškodil, tak by zápas vypadal jinak. Takže gratuluju klukům, protože jsme si to vybojovali.“

„Vítězství nám trošku spadlo z nebe,“ přidal se trenér Jiří Novák a pokračoval v hodnocení. „Pro některé hráče nová hala, takže jsme si to potřebovali osahat, tomu odpovídá počet chyb na servisu. My jsme domácí tolik nezatlačili a prostě se nám hůř hrálo. Ve čtvrtém setu jsme se parádně zvedli, domácí to trochu zdramatizovali nějakými esy na servisu a tie break byl zase obráceně.“