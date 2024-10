Extraligový mistr z Budějovic otočil pohárový zápas s prvoligovým Hradcem

Východočeši v minulém pohárovém ročníku na úkor Karlovarska prošli z pozice účastníka nižší soutěže do Final Four a nyní se zpočátku nezalekli ani Českých Budějovic.

„Jeli jsme sem bez obav, užít si zápas. Mohli jsme za hodinu dostat 0:3 a jet domů, ale místo toho jsme urvali set. Ještě jeden setík by bodnul, ale i tak jsme spokojení a nemáme se za co stydět,“ řekl kapitán Jakub Holčík.

Kouč Zdeněk Šmejkal, jenž mistry převzal před sezonou, nešetřil kritikou. „Tohle je zápas, do kterého si nemůžeme dovolit nastoupit s menším nasazením. Dnes se nám to málem nevyplatilo. Jsem rád, že jsme úspěšně vstoupili do čtvrtfinále poháru. Bylo to ale vítězství, ze kterého nemám dobrý pocit,“ řekl.

Další týmy čekají teprve osmifinále: dvojice tvoří Ostrava - Liberec, Brno - Karlovarsko a Ústí nad Labem - Kladno. Nasazení jsou obhájci trofeje z Beskyd, Lvi Praha a Odolena Voda.