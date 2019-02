Volejbalisty Českých Budějovic čeká závěrečný turnaj domácího poháru

„Zažil jsem, že v některých předchozích klubech, kde jsem hrál, se tomu nepřikládala moc velká váha,“ říká 31letý univerzál Budějovic Filip Křesťan. „Ale pro mě je pohár v dnešní době na stejné úrovni jako zápasy play off. A je to před nimi i skvělá prověrka. Určitě ho vyhrát chceme, děláme pro to maximum a veškeré síly teď směřujeme k tomu, abychom byli na Final Four připraveni,“ doplňuje.

O úspěchu, nebo neúspěchu rozhodne jen jediný zápas. Semifinále. To sehraje Jihostroj v neděli od 16hodin v Kutné Hoře proti Liberci.

„V Kutné Hoře jsem na volejbalu bohužel ještě nikdy nebyl, takže nevím, jak tamní hala vypadá. Jedeme tam už v sobotu a večer už máme první seznamovací trénink, další pak budeme mít ještě v neděli dopoledne,“ zmínil hlavní trenér Jihostroje René Dvořák. A stejně jako Filip Křesťan má na neděli jediný cíl. „Je to přeci jen druhá nejvyšší soutěž, která se u nás hraje. Pokusíme se Liberec zaskočit a postoupit do finále,“ řekl Dvořák.

Jihostroj to však nebude mít jednoduché, protože liberecká Dukla vyhrála deset zápasů v řadě a hraje v pohodě. Ani poslední prohra v Kladně 2:3 by na tom podle Dvořáka neměla nic změnit. Naopak Budějovice v lednu dvě utkání ztratily, když prohrály ve Zlíně a doma s Ostravou. „Po Novém roce jsme neměli takovou sebedůvěru, jako když jsme vyhráli třináct utkání vřadě. Ale teď už se zase mužstvo dává dohromady,“ těší českobudějovického kouče, který považuje Final Four za dva nejdůležitější zápasy sezony.

Jihostroj ovládl Český pohár naposledy v roce 2011, od té doby na vítězství čeká. „Každý z těch čtyř týmů má naprosto stejnou motivaci, zvítězit. Je tedy úplně jedno, jestli jste pohár dlouho nevyhrál. My do Kutné Hory jedeme s tím, že v neděli chceme Liberec porazit a ve finále dalšího soupeře také,“ zdůraznil trenér týmu, který ve své novodobé historii od roku 1995 zvítězil v poháru celkem pětkrát.

Pokud Jihostroj postoupí do finále, tak ho fanoušci budou moci vidět živě v televizi. Od 19 hodin zápas vysílá program ČT Sport.