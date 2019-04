Budějovice sahají po titulu, fanoušci vypraví do Liberce dva autobusy

Ten, kdo přišel necelou tři čtvrtě hodinu před zápasem a hledal, kam si sedne, už měl většinou smůlu.

Bylo plno. A také volná místa na palubovce okolo hřiště se rychle zaplňovala židlemi. Pár minut před utkáním se už skoro nedalo dostat z jedné strany haly na druhou. O frontách před výčepy a bufety s občerstvením ani nemluvě.

„Tolik lidí jsem snad ve sportovce ještě nikdy nezažila,“ říkala ve frontě na párky v rohlíku jedna z fanynek své kamarádce. „A máte dneska hodně sudů?“ žertoval další z diváků s jedním z prodejců.

Sobotní třetí volejbalový finálový zápas do českobudějovické sportovní haly přitáhl 3 120 diváků. Za posledních několik let jde o největší návštěvnost. Lidé byli proto všude, stáli na schodech či na horních ochozech. Zaplněné hale se po hodině a půl hry volejbalisté domácího Jihostroje odvděčili nejlépe, jak mohli. Budějovice Liberec přehrály 3:0, a vedou už tak v sérii hrané na tři výhry 2:1 na zápasy.

Liberec se pokusil o zvrat

Jihostroj začal i v sobotu ve velkém stylu. V prvním setu vedli domácí 10:6 a liberecký tým si s jeho náporem nevěděl dlouho rady. Už v první sadě hlavní kouč Budějovic René Dvořák vyměnil univerzály. Na místo Filipa Křesťana přišel na hřiště namotivovaný Marek Šotola.

„To jsou strašný rány,“ obdivovaly divačky sedící těsně u hřiště útoky, které budějovický talentovaný univerzál posílal na libereckou polovinu z velké výšky. Šotola zvedal diváky ze sedadel i při svém podání. I při této činnosti měl „svůj den“. Čtyřikrát jeho servis soupeř nedokázal udržet ve hře.

Papírové tleskačky, bubny v kotli i hlasivky tisíců diváků si příliš neodpočinuly. Publikum výborně reagovalo na rytmus hry. „Máme tu první mečbol, tak pojďte kluky povzbudit a stoupnout si na to,“ hecoval hlasatel diváky. Ti ho pak vzorně poslechli.

Hala bouřila i při blocích Radka Macha či ukrajinského volejbalisty ve službách Jihostroje Valerie Toduii. Ten se v sobotu postaral o tři bodové bloky a nikdy nezapomněl bod náležitě oslavit.

„Docela se divíme, že finále nehrají v Budvar aréně. Na židličkách se tu moc sedět nedá, nahoře také není k hnutí, a navíc je tady příšerné dusno. Jako vždycky, když je narváno,“ popisoval v přestávce mezi sety Radek Smetánka, který se snaží na domácí zápasy Jihostroje chodit v aktuální sezoně pravidelně.

„Už aby postavili tu novou halu. Chápu, že atmosféra je tady teď vynikající, ale ten divácký komfort za nic nestojí. I když je možné, že ty tři tisíce lidí dneska halu zboří a bude po problémech,“ usmál se a šel se posadit na minitribunu, která vyrostla za jednou z kratších stran hřiště.

Ve třetí sadě to vypadalo, že Liberec se ještě pokusí o zvrat. Vedl ze začátku setu 9:6, ale Jihostroj dokázal vývoj otočit. Do koncovky šli domácí s tříbodovým náskokem. Výborně hrající kapitán Radek Mach navíc z plachtícího servisu přidal eso a nakonec se o mečbol postaral australský smečař Max Staples. Ten se s 16 body stal nejvíce bodujícím hráčem zápasu.

„Musím pochválit všechny, kteří sem přišli a fandili. Hodně dlouho jsem nezažil, aby tady v hale byla taková atmosféra,“ zmiňoval k divákům blokař, který působí v českobudějovickém týmu už šestnáctým rokem, a už tedy pamatuje leccos. „Aby mi už od rozcvičky běhal mráz po zádech? Moc nás to všechny nabudilo. A vždycky je to tak, že se nám doma hraje lépe. Halu známe, máme to tady napinkané a hlavně se tu můžeme víc opřít o servis. Teď jsme předvedli koncentrovaný výkon a každý z nás tomu pomohl,“ doplňoval Radek Mach.

Trenér Liberce Michal Nekola po zápase uznal, že Jihostroj vyhrál zaslouženě. „Budějovice byly agresivnější. Nemyslím si, že by klíčovým okamžikem bylo střídání Šotoly za Křesťana, i když musím uznat, že mladý budějovický univerzál má obrovský potenciál a je velkou nadějí pro český volejbal,“ uvedl Nekola.

Čtvrtý zápas finálové série play off se hraje ve středu v Liberci od 17 hodin. Jihočechy přijedou na sever Čech podpořit i dva plné autobusy jejich fanoušků.