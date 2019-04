Byl to můj nejlepší zápas, libuje si budějovický univerzál Šotola

Na útoku hrál zkušeně, navíc přidal dělová podání, ze kterých vytěžil hned čtyři esa. Byl to jeho zápas. „Byl to asi můj nejvydařenější zápas,“ souhlasí talent českého volejbalu.

Neměl jste ani respekt z vysokých bloků Liberce?

Musel jsem do toho jít stejně, tedy bez bázně a umlátit to z velké výšky. I když ano, respekt z bloků Honzy Štokra samozřejmě mám, ale já musím hrát proti němu jako proti komukoliv jinému.

Výborně jste podával. Trénoval jste servisy víc než jindy?

To ne. Snažil jsem se míč vždycky dobře nadhodit, a když se mi to opravdu povede, tak pak podání i trefím.

Co jste říkal atmosféře utkání? Před tolika lidmi jste asi ještě nehrál.

Bylo to neskutečné, úplně mi naskakovala během zápasu husí kůže. Jak plná hala oslavovala každý bod, to bylo perfektní. A abych řekl pravdu, tak ze začátku jsem byl příšerně nervózní a myslel jsem si, že snad ani nedokážu pořádně vyskočit.

Ve vaší hale jste Liberec dvakrát porazili 3:0, tam jste naopak prohráli. Rozhodne tedy finále domácí prostředí?

Každopádně. U nás se nám servis prostě daří. A v dnešním volejbale zakládáte hru právě na dobrém podání.

Co budete chtít na vaší hře zlepšit ve středečním utkání?

Náš hlavní úkol na trénincích, které v Liberci budeme mít, bude se hlavně zaměřit na zmíněný servis. Abychom ho vylepšili také v zápase venku. Myslím si, že nám druhá domácí výhra teď hodně pomůže.