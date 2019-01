Budějovičtí volejbalisté smetli Benátky. Stačila jim hodina

Pomalu se dostává do plného herního zatížení. Odehrál třináct duelů, ale jen v několika z nich byl na hřišti celý zápas.

Čtyřiadvacetiletý australský smečař Max Staples pomohl Českým Budějovicím šesti body zdolat Benátky nad Jizerou. Soupeře, který měl v sobotu velké problémy se sestavou, přehrál favorit duelu za hodinu jasně ve třech setech 3:0.

Staples vystřídal tentokrát odpočívajícího Jiří Kraffera. „Hráli jsme dost dobře na to, abychom zvítězili tři nula. Občas je těžké zůstat koncentrovaný, když vás soupeř netlačí k tomu, abyste ze sebe v utkání dostal maximum,“ narážel australský smečař na chvílemi až příliš odevzdaný tým Benátek.

Budějovice v prvním setu dovolily Středočechům uhrát jen třináct bodů. A tisícovka diváků v tu chvíli nemusela mít pochyby o vítězi.

„Ani jsem se dopředu nedíval, kolikáté Benátky v tabulce jsou. Určitě k nám nejely prohrát, proto musíme proti každému týmu bojovat pořád naplno,“ přidal Max Staples.

I když tempo hry se ve druhé sadě trochu zpomalilo, Jihostroj nic nepodcenil a vyhrál 25:18. Nejvíce bodů uhráli hosté ve třetím setu, který prohráli 21:25. Ze začátku setu si musel domácí trenér René Dvořák vzít i time out, to Jihostroj poprvé v zápase prohrával. I tak utkání dohrála stejná sestava, jako jej začala.

„Už se cítím dobře, byť se mi zranění zad občas trochu připomene. Doufám, že už se nic nestane a budu zdravý do konce sezony a budu na hřišti ještě lepší,“ přál si Staples a dodal, že stále není v tom správném zápasovém rytmu.

Budějovický volejbalista Max Staples (s číslem 9)

„Chtěl bych se vrátit do takové formy, kterou jsem měl, než jsem přišel do Budějovic. Zatím jsem ale mile překvapený z toho, že jsme jako tým prohráli jen jedno utkání, to jsem před sezonou nečekal,“ usmál se smečař.

Kompletní utkání odehrál také 24letý nahrávač Filip Kupilík, který jinak střídá zkušenějšího Španěla Miguela De Ama. Proti Benátkám to byl Kupilíkův první duel, který odehrál sám.

Valerij Todua (v červeném) z Českých Budějovic útočí středem sítě proti Benátkám.

„Uvidíme, jestli na mé hře najde trenér výtky. Ale jsem rád, že zápas dopadl se mnou v sestavě tak dobře. Budu spokojený, i když budeme dál vítězit a nahrávat bude Miguel. Pochopitelně se nebudu zlobit, pokud dostanu další šanci,“ zmínil Filip Kupilík.

Už ve středu hrají Budějovice další extraligový zápas, a to v Odoleně Vodě. V sobotu pokračují utkáním ve Zlíně. Následně ve čtvrtek 24. ledna hostí Jihostroj Brno, a to v odvetném utkání Českého poháru. Na jihu Moravy vyhrál 3:0.