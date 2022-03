Musíme dát do zápasu více emocí, říká budějovické libero Kryštof

Ze začátku zápasu drželi Severočeši s domácím celkem krok, ale postupem času Jihostroj navyšoval náskok a směřoval k bezpečnému vítězství v první sadě. I v dalších dvou setech udrželi domácí koncentraci a nenechali Ústí příliš prostoru ke zdramatizování utkání. V obraně se Jihočeši už řadu sezon spoléhají na zkušené 39leté libero Martina Kryštofa.

Jste jedním z favoritů soutěže, tedy i čtvrtfinále. Vypadal podle toho první duel?

Šli jsme do zápasu s pokorou. Bylo vidět, že v prvním setu byla naše hra nervózní, protože to byl přece jen začátek play off. Pak jsme se dokázali zklidnit. Na můj vkus jsme od druhého setu trochu zbytečně ubrali na servisu a z toho pramenilo pár menších problémů. Nicméně jsme rádi, že jsme to zvládli.

Čím vás Ústí dokázalo potrápit?

Nepoužíval bych asi slovo trápit. Ale možná nás lehce svazovala naše nervozita ze začátku. Ústí nakonec muselo měnit před zápasem sestavu, protože měli v týmu nějaké zdravotní problémy, takže jim nepřijeli dva hráči ze základní sestavy. Museli jsme tedy o trochu více improvizovat, což nemění nic na tom, že by nás něco při hře trápilo.

V úterý máte na programu druhý zápas, který se hraje na severu Čech. Jak je důležité mít v této fázi soupeře dopředu načtené?

Před začátkem play off jsme měli dlouhou poradu u videa. Navíc se s klukama všichni známe z celé sezony. Neřeknu vůbec nic nového, protože zase bude utkání rozhodovat servis, příjem a to, kdo udělá méně chyb. Teď už rozhodují malinké detaily.

Co byste naopak měli zlepšit?

Podle mého názoru bychom měli hlavně zapracovat na mimoherních věcech, na projevu. Vytáhnout víc emoce, aby se člověk prokousal na maximum svého výkonu.

Část sezony vám kryje záda David Juračka, který už v Jihostroji působil. Jednou už vás v utkání zastoupil. Jak se na jeho působení u týmu díváte?

Jedině pozitivně. Poslední roky se ukazuje, že týmy už dvě libera běžně mají. Zlepšuje se podání, můžete chytit den blbec, a když se to jedno libero zraní, tak musí zasakovat smečař. Střídání liber budou tedy v play off nutná a důležitá. Navíc ke konci sezony, kdy je už tělo unavené a může se stát cokoliv.

Už nejsou omezené počty fanoušků. Vás povzbuzovalo 1 090 diváků. Bylo to na atmosféře znát?

Měli jsme obavy, protože hokejisté hráli čtvrtý zápas čtvrtfinále, a navíc venku bylo krásné počasí. Tak jsme byli zvědaví, kolik lidí nakonec přijde. Publikum však bylo skvělé, jako vždy.