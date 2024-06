Cenu Gutha-Jarkovského získali plážoví volejbalisté Perušič a Schweiner

„Když se podíváme na to, kdo všechno tu cenu vyhrál před námi, tak to jsou sportovní hvězdy nejvyšší kategorie. Troufám si tvrdit, že my tam rozhodně ještě nepatříme. Možná tam ani nikdy patřit nebudeme. A už jenom fakt, že nás tito lidé zvolili jako vítěze letošního ročníku, je úžasný. A jenom to ukazuje, co se nám vloni podařilo dokázat,“ řekl Perušič.

„Je to obrovská čest, zařadit se mezi jména takového kalibru jako Lukáš Krpálek, Ester Ledecká a další. A jsem rád, že jsme tam mohli naše jména a náš tým takhle zapsat,“ uvedl Schweiner. „Trofej je ještě těžší než ta z mistrovství světa. Myslím, že skoro dvojnásobně, ale je krásná,“ doplnil.

Perušič se Schweinerem se říjnovým triumfem na světovém šampionátu postarali o největší úspěch českého plážového volejbalu. Ve skupině se jim přitom nedařilo, ale v play off ovládli všech pět utkání včetně duelů se dvěma nejlepšími týmy světového žebříčku. V novinářské anketě Sportovec roku obsadili druhé místo za wimbledonskou vítězkou Markétou Vondroušovou.

Díky zlatu z MS si pražští volejbalisté zajistili kvalifikaci na olympijské hry v Paříži, kde by si rádi vylepšili chuť po nevydařené premiéře pod pěti kruhy v Tokiu. Tam kvůli Perušičově pozitivnímu testu na koronavirus přišli o jeden zápas a i kvůli tomu nakonec nepostoupili ze skupiny.

„Všichni jsme se trošku zatvrdili a pro všechny z nás to byla nějaká přídavná motivace dát naší spolupráci trochu lepší zakončení. Nemyslím si, že bychom se tím teď nějak svazovali, ale samozřejmě jedeme do Paříže s tím, že chceme dosáhnout mnohem lepšího výsledku než posledně,“ uvedl Perušič.

Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933, jako první ji o rok později převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek, ČOV tradici obnovil v roce 1994. Od roku 2014 vítěze volí sami sportovci.