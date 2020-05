V Německu zářil, univerzál Schouten posílí volejbalové Budějovice

Šestadvacetiletý Schouten má za sebou angažmá ve Finsku, v bundeslize hrál za Netzhoppers. „Jihostroj jsem si vybral kvůli jeho ambicím a vysoké reputaci. Sledoval jsem je, když loni bojovali v Lize mistrů, a moc se mi líbila jejich dravost,“ řekl na klubovém webu.

Schouten a devětatřicetiletý Rejlek nahradí v Českých Budějovicích na pozicích diagonálních hráčů Marka Šotolu a Filipa Křesťana. Šotola odešel do Francie, Křesťan do Kladna. „Stále si nejsem jistý, jaká budou cestovní omezení, ale věřím, že do Čech přijedu v srpnu,“ dodal kanadský volejbalista.