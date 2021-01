Univerzál Schouten: Jsem tu od toho, abych bodoval. Těší mě, že se mi daří

Rozjezd jste měl na začátku sezony pomalejší, ale teď se dostáváte do tempa. Už se vám nyní hraje lépe?

Souhlasím s tím, že start byl pro mě trochu horší. Musel jsem si chvíli zvykat na jiný systém hry a na nahrávače. Teď už jsem se konečně dostal do té fáze, ve které mohu využít svůj styl hry. Chvíli to trvá, než se pořádně sehrajete s novým týmem.

Za 17 utkání jste uhrál 199 bodů, což je nejvíce z celého týmu. Právě proto jste do Budějovic přišel, to je vaše role.

Uvědomuji si to, jsem tady přece od toho, abych sbíral body. Jsem rád, že se mi v poslední době daří, a také mám dobrý pocit z toho, jakou roli mi trenéři dávají. Mám hodně prostoru na hřišti.

Jak jste se sehrál s nahrávačem Miguelem De Amem ze Španělska?

Spolupráce je teď velice dobrá. Na začátku sezony nám to chvíli trvalo, než jsme si spolu sedli a našli ten správný herní rytmus, ale postupem času se víc a víc sehráváme. Je to na dobré cestě a troufám si tvrdit, že i Miguel je se mnou spokojený.

V posledním utkání s Karlovarskem jste uhrál 24 bodů, většina nahrávek šla tedy za vámi. Necítíte se přece jen už trošku unavenější, když druhý univerzál Filip Rejlek za vás nemůže kvůli zranění zaskočit?

Doufám, že se Filip brzy vrátí, protože přece jen už únavu trošku cítím. Je mi však jasné, že teď je to celé na mně a musím to zvládnout.

Po delší době jste v Karlových Varech prohráli. Zdá se, že v této sezoně bude Karlovarsko velice silný tým. Jak se vám osobně proti nim hrálo?

Kromě nás je Karlovarsko asi ten nejlepší tým v soutěži. Vary jsou pro mě velkým adeptem na titul jak v lize, tak v poháru. Ale už se těším na odvetu, kdy se bude hrát u nás. Snad jim porážku vrátíme.

Co je podle vás ještě na hře Jihostroje nutné zlepšit, abyste zvládali i tyto těžké zápasy?

Dnes je to o podání. Na to se musíme pořád soustředit, protože je velká výhoda, když hraje tým doma a servis mu vychází. Občas mám pocit, že v některých utkáních nejsme na podání tolik koncentrovaní.

Překvapilo vás něco na české extralize?

Co jsem zatím vypozoroval, tak se tu hraje trošku jiným stylem. Překvapili mě mladí kluci, jak hrajou tvrdě a agresivně. V týmech je jich hodně a moc se neohlíží na to, jestli dělají chyby, nebo ne. Opravdu jsou tu čtyři silné týmy, které extralize vévodí.

V pondělí jste si zkusil i úplně jinou roli. Povídal jste si se sedmáky při hodině angličtiny na Základní škole O. Nedbala v Budějovicích. Jaký dotaz vás nejvíce překvapil?

Nebylo poprvé, co jsem takhle učil děti, ale vždycky to byly jiné věkové skupiny. Tohle bylo poprvé, co jsem se bavil s takhle starými dětmi. Nejvíce mě potěšil dotaz, jestli hraju hry na počítači. Konkrétně se mě někdo ptal, jaký level hraju v Call of Duty. (směje se)