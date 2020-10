V každém zápase se snažíme získat co nejvíce bodů, říká univerzál Schouten

Hned po svém příchodu na jih Čech se nechal slyšet, že Jihostroj si vybral kvůli ambicím a reputaci týmu. „Sledoval jsem je, když loni bojovali v Lize mistrů, a moc se mi líbila jejich dravost,“ chválil v květnu svého nového zaměstnavatele 197 centimetrů vysoký volejbalový univerzál.

Teď už má Kanaďan Adam Schouten s novým týmem za sebou několikaměsíční trénování a dvě utkání. Oba zápasy na venkovních hřištích České Budějovice vyhrály. Ve Zlíně zvítězil Jihostroj 3:0 a následně v Příbrami 3:1. S tím může být nejen nová posila ze zahraničí spokojená.¨

Casey Adam Schouten Datum narození: 29. 3. 1994

Post: univerzál

Výška: 197 cm

Váha: 95 kg

Blokařský dosah: 320 cm

Smečařský dosah: 345 cm

Kariéra: University of Winnipeg Wesmen (CAN), Team Lakkapää (FIN), Netzhoppers KW (DE)

„Cíle našeho týmu jsou vysoké, takže to beru tak, že se to od nás očekává. Ke každému zápasu přistupujeme s tím, že chceme maximální počet bodů. To, že jsme z prvních dvou venkovních zápasů přivezli všechny body, znamená, že jedeme podle plánu,“ kvituje 26letý Kanaďan a zároveň dodává, že zatím se mu v České republice hodně líbí.

V Česku se mu líbí

„Kromě všeho šílenství ohledně pandemie koronaviru je zatím život v České republice moc fajn. Je to tady hodně podobné životnímu stylu v Německu, kde jsem strávil poslední dvě sezony. Užívám si každý den, ať už jde o volejbal, nebo každodenní život,“ těší univerzála.

Byť má jeho tým za sebou teprve dva úvodní duely, stačil už Schouten na domácí nejvyšší volejbalové soutěži leccos vypozorovat. Podle nejvíce bodujícího hráče německé bundesligy z minulé sezony se styl tuzemské extraligy více zaměřuje na rychlost útoku a méně na taktické možnosti. Podle něj to má hodně co do činění s míči značky Gala. „Protože ty jsou mnohem rychlejší a méně se vznášejí než mikasy,“ přidává Schouten jeden z poznatků.

Spoluhráč a blokař Jihostroje Radek Mach na Caseyho Adama Schoutena „práskl“, že se hodně snaží nejen při trénincích, ale také ve vzdělávání. Sám od sebe se kanadská posila učí česky. Teď se více zaměřuje na gramatiku a psanou češtinu.

„To je ale snad ještě složitější. Právě teď umím jen zdvořilé fráze a základy toho, jak si objednat a klást otázky,“ usmívá se univerzál.

„Snažím naučit základy češtiny, abych mohl lépe komunikovat s týmem a místní komunitou. Říká se, že pro lidi mluvící anglicky je to jeden z těžších jazyků na naučení. Snažím se využít online možnosti pro vybudování základů. Bohužel se mi ale nepodařilo najít žádnou internetovou stránku zaměřenou na mluvení.“

Casey Schouten v dresu kanadské reprezentace

V šatně se domluví anglicky

V šatně českobudějovického celku to však nemusí být až takový problém, tam se všichni v pohodě umí mezi sebou domluvit anglicky. Navíc Kanaďan není v Jihostroji jako cizinec sám. Před touto sezonou přišel na jih ještě Srb Filip Stoilovič, působí zde Španěl, Ukrajinec či Slovák. Všichni si ale budou muset začít zvykat na zápasy bez diváků. Pandemie zasáhla i volejbal.

„Pro jisté hráče, kteří spoléhají na přidanou energii z atmosféry v hale a fandění, může být obtížné hrát bez lidí. Pro ně to tedy může být otázka zvyku, tréninku,“ myslí si Schouten. „Osobně dávám přednost hraní s mnoha fanoušky a hlukem kolem, ale věřím, že pokud budeme vyhrávat, tak to pro nás nebude tak velký problém. Má to asi jedinou výhodu – bez fandění a bubnů bude komunikace mezi hráči během zápasu jednodušší,“ zase se vrací k tématu komunikace.

S hráči se setkává i mimo trénink

V Jihostroji si zakládají vždy na tom, aby byla v týmu dobrá parta a tím pádem i nálada. I v tomto ohledu je Casey Schouten hodně nadšený.

„Týmový duch je tady nejlepší, jaký jsem v Evropě zažil,“ neskrývá Kanaďan své nadšení. Pravidelně se se spoluhráči setkává i mimo tréninky a zápasy. „Hned jsem poznal, proč se říká, že je v Jihostroji skvělý týmový duch. Jsem rád, že toho mohu být součástí, a věřím, že až se ponořím více do češtiny, tak se to ještě zlepší,“ myslí si Adam Schouten. A byli to právě jeho spoluhráči, kteří mu už za těch pár měsíců stačili ukázat také město, okolí haly či ostatní památky na jihu Čech.

Jako jedna z prvních přišla na řadu Kleť. Na nejvyšší horu Blanského lesa v létě stoupají volejbalisté Budějovic pravidelně, a to v rámci předsezonní přípravy.

„Kvůli koronaviru se ale snažím chovat zodpovědně, a tak jsem zatím neviděl úplně všechno. Kluci mě ale vzali na některá oblíbená místa, jako je Český Krumlov, pláž v Lipně nad Vltavou a byl jsem také například v Praze na Staroměstském náměstí,“ vyjmenovává Casey Adam Schouten známá turistická místa.