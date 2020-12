Debakl chtějí budějovičtí volejbalisté napravit v domácím dvojzápase

Takový příděl nedostali v domácí extralize už více než rok. Stává se jednou nebo maximálně dvakrát za sezonu, že by nějaký český celek uštědřil budějovickému Jihostroji porážku 0:3. Zkraje tohoto týdne to byli pražští Lvi, kteří suverénně pokořili desetinásobného českého mistra po jednoznačném průběhu 25:18, 25:16 a 25:20.

„V evropském poháru získali formu, kterou proti nám potvrdili. To z předchozích sezon dobře známe. Přidalo se k nim i štěstí, a na co sáhli, to jim tam padlo. My jsme byli naopak všude pozdě, hůř jsme bránili u sítě. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ vrací se k poslednímu duelu asistent trenéra Tomáš Skolka.

Podobně viděl utkání i kapitán Jihostroje Radek Mach. „Bylo znát, že soupeř byl na nás dobře připravený. Servisem se mu dařilo nás odtáhnout od sítě a my jsme špatně útočili z vysokých balonů,“ tvrdí.

Nečekaná prohra Jihočechy odsunula na druhou příčku tabulky, vedoucí Liberec má o bod víc. Třetí Ústí nad Labem už ztrácí dalších šest bodů. Čtvrté je Karlovarsko, které však odehrálo oproti zbytku soutěže o čtyři utkání méně.

„Celkově na tom nejsme špatně. V této fázi sezony, kdy jde základní část do druhé poloviny, nemusí být prohra na škodu. Víme, že máme na čem pracovat,“ uznává asistent kouče René Dvořáka.

Hladká prohra je pro Budějovice varováním, ale důvod k panice neznamená. „Točíme univerzály a dáváme šanci všem hráčům. Kdyby se v průběhu sezony objevila zranění, tak ať máme kluky vyzkoušené. Filip Rejlek potvrzuje, jaký je profesionál. Dobře se jeví druhý nahrávač Ondra Piskáček, který se zlepšuje a může Miguela de Ama případně nahradit,“ chválí.

Přestože se favorité drží v popředí tabulky, ukazuje se, že nejvyšší česká volejbalová soutěž je stále vyrovnanější. „Dlouhodobě se říká, že čtyři týmy jsou odskočené. Myslím, že se soutěž vyrovnává a dotahují se týmy jako Praha, Ústí nad Labem nebo Odolena Voda. V extralize už není slabého týmu. Překvapilo mě, že se nedaří Příbrami. Naopak Ústí hraje zejména doma velmi dobře,“ komentuje Skolka.

Sebevědomí bude chtít Jihostroj získat zpět v domácím dvojzápase. Dnes a zítra přivítá celky Odoleny Vody a Kladna. „Teď se začne projevovat náročnost dvojzápasů. Týmy, které mají širší kádry, můžou prostřídat a získají tím výhodu,“ myslí si asistent.

Konec v poháru už přebolel

Doma jsou budějovičtí volejbalisté zatím stoprocentní. V pěti zápasech ztratili jediný set. Sportovní hala tak zůstává nedobytná, přestože se hraje nadále bez diváků. „Zvykáme si na to hlavně doma, kde jsme hrávali před bouřící kulisou. Na některých hráčích je to znát výrazně, před prázdnou halou jsou poloviční. Některým to vadí méně. Alespoň je slyšet víc taktických pokynů a perliček, které ocení fanoušci u komentovaných internetových přenosů, které klub pro fanoušky zajišťuje. Snad se diváci vrátí do hlediště alespoň na závěr sezony,“ přeje si Skolka.

Karlovarsko si v probíhajícím ročníku zahrálo Ligu mistrů, pražští Lvi si vyzkoušeli Challenge Cup, Liberec došel až do čtvrtfinále Poháru CEV. Jihostroj však letos do evropských pohárů nezasáhl. Kvůli posunu termínu dvojzápasu s ruským Dynamem Moskva se z poháru musel odhlásit. „S neúčastí v Evropě už jsme smíření. Tušili jsme už před sezonou, že na to může dojít. Doba je taková, že nevíte, co bude dnes nebo příští týden. Jsme rádi, že můžeme alespoň hrát zápasy a trénovat,“ uzavírá asistent.

Pokud nedojde ke změně rozpisu, měli by budějovičtí volejbalisté do konce roku odehrát už jen duel na hřišti týmu Beskydy 22. prosince.