Ukázalo se, že máme široký a silný kádr, libuje si budějovický kouč Dvořák

3:2, 3:0, 3:1. Jihočeši ztratili v semifinále jen tři sety, což platí i v celém play off. Výsledek hovoří o jasné záležitosti. Na hřišti však ve všech třech případech šlo o vyrovnané bitvy.

Nejvyrovnanější byla hned ta první. Na hráčích Dukly bylo znát, že cítí šanci. Triumf venku by zcela převážil síly v sérii. Jenže Budějovičtí nakonec těžké momenty zvládli a o to větší ránu soupeři zasadili.

„V sérii vidím dva zásadní okamžiky – nervózní první zápas, kdy jsme psychicky zvládli náročné koncovky. A pak rozhodnutí rozhodčích v náš prospěch ve druhém utkání. Domácí mířili do trháku, ale pak jsme začali získávat převahu,“ myslí si českobudějovický blokař a kapitán Radek Mach.

3 sety ztratili v šesti zápasech play off budějovičtí volejbalisté. Všechny s Libercem. 10 titulů v historii získal klub. Od 6. dubna bude ve finále bojovat o ten jedenáctý.

I on výrazně přispěl k tomu, že Jihostroj zvládal klíčové chvíle. Střídal ve druhém duelu, ve třetím už odehrál značnou část. Platný byl nejen u sítě, ale dokázal tým úctyhodně vyburcovat. Jako by nejen on, ale i všichni ostatní na hřišti cítili, že si Mach před dvěma měsíci zlomil kotník a udělal pro návrat všechno. „Měl jsme ohromnou chuť. Dva měsíce jsem byl bez zápasu a hodně mi chyběla atmosféra, emoce. To vám ani trénink nenahradí,“ vysvětluje.

Na hřišti doslova létal a vůbec na něm nebylo znát, že vyléčil vážné zranění. „Poslední týden jsem bojoval s hlavou, abych jí vysvětlil, že je to v pořádku. Měl jsem v podvědomí brzdy, ale při utkání nebyl čas nad tím přemýšlet,“ uvádí.

A jak dopadl kotník 36letého blokaře po větší zátěži? „Až jsem byl překvapený, když jsem včera ráno šel doma ze schodů, že kotník neprotestoval. Pořád to cítím, ale je to každý den lepší,“ chválí si.

Kouč Dvořák ocenil nejen výkon kapitána, ale i další střídající hráče. „V prvním zápase nám pomohl Marek Zmrhal, ve druhém hlavně Filip Rejlek, ve třetím Radek Mach, Casey Schouten i nahrávač Ondřej Piskáček, který dal na chvíli odpočinout Miguelovi de Amovi a naše hra nešla dolů. Ukázalo se, že máme široký a silný kádr,“ libuje si.

Jihočeši uspěli i díky obrovské touze po vítězství. „Jsme známí tím, že máme výbornou partu. Kdo k nám přijde, musí zažít křest a získat pozici v týmu. A všichni pak táhneme za jeden provaz. Když jde do tuhého, tak musíme zahodit svoje ega a jít za společným cílem. A přesně tak to je a bylo,“ popisuje kapitán.

Před finále devět dní pauza

Budějovice se ve finále objeví znovu po dvou letech, loni se play off nehrálo. V boji o titul už opět nepotkají Liberec, tentokrát to bude jeden z dvojice Karlovarsko – Lvi Praha. „Nechceme si vybírat. Je to sice fráze, ale platí, že kdo chce titul, musí porazit každého. V hale Lvů se nehraje dobře, u Karlovarska bychom měli nevýhodu, že bychom začínali venku,“ srovnává Mach.

Vítěz základní části ze západních Čech vede v sérii 2:1 na zápasy, čtvrtý duel bude v hlavním městě zítra. „Karlovarsko je favoritem. Celou sezonu ukazuje, jak dobře hraje. Doma jen vítězí, má také široký kádr. V tom má oproti Praze výhodu,“ bilancuje trenér.

Jihostroj kvůli nejkratší možné sérii znovu čeká celkem dlouhá pauza. Po čtvrtfinále to bylo 12 dnů, teď jich bude devět. Finále začne 6. dubna. „Je to dvousečné. Odpočineme si, ale herní rytmus je v závěru sezony nenahraditelný. Už se téměř netrénuje, naopak se jen ladí psychika. Ale věřím, že si s tím poradíme,“ tvrdí Dvořák.

Mach volno vcelku vítá, nejen kvůli odpočinku pro svůj kotník. „Nemáme úplně mladý tým, takže každý den se počítá. Můžeme doléčit bolístky, dobře se připravit, zacvičit v posilovně,“ velí.

Co bude rozhodovat ve finále? Přestože René Dvořák nezná soupeře, zná recept. „Čekám dlouhou a náročnou sérii. Vstoupíme do ní s pokorou a respektem. Snad budou všichni zdraví a vyhne se nám covid. Škoda, že u toho nemohou být diváci,“ povzdechne si.