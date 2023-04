Budějovický smečař Licek před rozhodující bitvou: Rozhodne servis a odvaha

Jihostroj se tak ve čtvrtek od 18 hodin představí potřetí v sérii na hřišti Liberce. Tým, který vyhraje, postoupí do extraligového finále play off. Poražený bude bojovat o bronzové medaile.

Chvíli to už v nedělním čtvrtém utkání vypadalo s domácím celkem špatně, když po třetím setu prohrával 1:2. Nakonec Budějovice zvítězily v tie-breaku 15:8 a celkově 3:2 na sety. „Byli jsme celkem blízko k postupu, ale Licek se rozhodl, že chce jet ještě do Liberce. Jihostroj se díky jeho výkonu probudil,“ pronesl o jihočeském smečaři po zápase kapitán Liberce Lukáš Ticháček.

21 bodů uhrál nejlepší hráč čtvrtého semifinále, budějovický smečař Martin Licek.

Byl to právě Martin Licek, který svým výkonem výrazně pomohl zápas otočit a nakonec i vyhrát. Výborně podával i útočil, jen ve čtvrtém setu sám uhrál osm bodů.

„Ale myslím si, že vítězství je zásluha celého týmu, ne jenom mě. Všichni kluci tahali za jeden provaz, což bylo podle mě také na hře vidět. Diváci si taky zápas museli užít. Tohle vás dokáže strašně nabudit,“ chválil nejlepší hráč zápasu nejen výsledek, ale také atmosféru při utkání.

Od úterý se Jihostroj chystá na klíčový duel. Pokud budou chtít Jihočeši na třetí pokus uspět na hřišti soupeře, musí některé věci ve své hře změnit.

Na severu Čech prohrály Budějovice jednou 0:3 a pak 1:3. „Chceme to tam urvat,“ velí Licek.

„To, co hrajeme doma, musíme ukázat i v Liberci. A nebát se toho. Něco ještě na tréninku pozměníme, ale to si asi necháme pro sebe,“ dodává smečař.

Pokaždé v semifinálové sérii rozhodlo domácí prostředí a také to, jak se kterému týmu dařilo podání. I to bude klíčové pro pátý zápas. V tom však mohou mít psychicky trochu navrch právě hráči Jihostroje, kterým může pomoci nedělní obrat. Duklu naopak poženou diváci a hraje pro ni domácí hala.

2,5 tisíce diváků přišlo na čtvrtý duel série do Budějovic. Ten Jihostroj vyhrál 3:2.

„Jak na servis? Musíte si to dobře nadhodit a hlavně se nebát, že dáte aut nebo to napálíte do sítě. Musíte jít do toho naplno. My tam opravdu pojedeme vyhrát,“ věří Licek.

Sice se s libereckými hráči už všichni známe velice dobře, možná však ještě naši taktiku trošku změníme. Ale důležité bude, abychom tam ve čtvrtek začali stejně, jak jsme končili tady. Určitě to bude ze začátku nervózní zápas. Který tým to dřív odbrzdí, tak vyhraje. Teď už nebude kam uhnout. Klasicky to bude i o podání a doufám, že za námi přijedou fanoušci, aby tam vytvořili také náš kotel,“ přeje si.

A pro zájemce o pátý zápas v Liberci vypravuje klub na sever Čech fanouškovský autobus. „Atmosféra ve sportovní hale byla opět neskutečná a už je jasné, že bez vás to nepůjde. Odjíždí se ve čtvrtek ve 14 hodin od sportovní haly. Kdo se chce přihlásit, ať kontaktuje Jana Čiperu z našeho fanklubu,“ zve mluvčí Jihostroje Matěj Mayer.

Druhá semifinálová série už je u konce. V ní zvítězili 3:1 na zápasy pražští Lvi, kteří vyřadili obhájce titulu Karlovarsko. Pražané tak budou znát svého finálového soupeře ve čtvrtek večer.