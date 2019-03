Volejbalisté Brna senzaci nedotáhli, kladenský sok je přeskákal

Porážka s Kladnem 0:3 znamená, že o semifinalistovi se rozhodne v neděli na půdě soupeře. „Kluci dřeli a snažili se udělat maximum, ale Kladno hrálo výborně a po celý zápas bylo lepší. Přeskákali nás, útočili na nás vrchem a ukázala se jejich síla,“ posteskl si brněnský trenér Ondřej Marek.

Jeho celek měl - a stále vlastně má - nakročeno k senzaci. Poté, co byly jeho opory Michal Hrazdira s Ondřejem Boulou převeleny do první ligy (kterou Brňané vyhráli a chystají se na baráž o extraligu), čekalo se, že oslabené „áčko“ bude ve čtvrtfinále pro Kladno snadným soustem. Jenže po úvodní porážce se outsider vzepřel a do čtvrteční partie šel s vedením v sérii 2:1.

„Víc jsme se semkli a chtěli jsme ukázat, že to není tak, jak všichni říkají. Prostě si užíváme volejbal,“ hlásí smečař Martin Licek. „Celou sezonu jsme říkali, že naši mladí hráči jsou dobří. Chtěli jsme jim dát příležitost a oni ji chytli za pačesy. Ukázali, že volejbal umí a můžeme na ně v příští sezoně spoléhat,“ oznamuje Marek.

Brňané doufali, že když doma na Kladno zatlačí, znervóznělý soupeř ještě víc znejistí. „Jenže Kladno na nás nastoupilo s dobrým servisem, my jsme nepřihrávali a šlo to jedno s druhým. Nemohli jsme hrát středem a nevyužili jsme náš potenciál. Kladno nás předčilo úplně ve všem - na servisu, na příjmu i v útoku,“ shrnul Licek. „Byli jsme ve velké euforii, ale Kladno nás z ní dostalo. Teď se do ní musíme vrátit.“

Domácím chyběl tradiční příspěvek od srbského univerzála Stefana Okošanoviče, který například v pondělí zasypal soka 26 body, ale tentokrát jich zapsal jen sedm. Brňané se nedostali na víc než 21 bodů v setu. „Výkonnost si stále držíme, i dnes jsme odvedli, co umíme, ale Kladno bylo prostě lepší. Rozhodují hlavně jejich fyzické parametry a také jsou znát zkušenosti. Náš věkový průměr je 22 let,“ připomněl Marek.

Jeho celek se však nevzdává. „Ještě máme jeden zápas. Musíme tam jet s pokorou a uřvat je,“ burcuje Licek.